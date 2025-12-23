Muere sexagenario calcinado tras incendio de jacal en Monclova

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Manuel J. Celis, en la parte alta del sector. Vecinos del área advirtieron una densa columna de humo y el resplandor del fuego, lo que generó alarma en la zona y motivó el llamado a los cuerpos de emergencia. En cuestión de minutos, la vivienda —construida con materiales endebles— fue consumida casi en su totalidad por el fuego.

MONCLOVA, COAH.— Un incendio registrado durante la noche del sábado en la colonia Veteranos de la Revolución derivó en la muerte de un hombre de 62 años, cuyo cuerpo fue localizado calcinado al interior de su vivienda una vez que las llamas fueron controladas por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova .

Tras las labores para sofocar el incendio, los bomberos realizaron una inspección entre los restos del inmueble. Durante esa revisión fue localizado el cuerpo sin vida de José ¨N¨, de 62 años, quien habría quedado atrapado dentro del domicilio sin lograr ponerse a salvo. El hallazgo fue notificado de inmediato a las autoridades ministeriales.

Al lugar acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de acordonar el área, recabar indicios y dar inicio a las diligencias correspondientes. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

De manera preliminar, las investigaciones apuntan a que el incendio pudo haberse originado por un brasero o calentador improvisado que la víctima utilizaba para protegerse del frío mientras dormía. Las brasas habrían alcanzado la estructura del jacal, provocando que el fuego se propagara rápidamente. Esta versión será confirmada o descartada conforme avancen los peritajes.

El fuego también consumió cartón, botellas de plástico y otros materiales reciclables que el hombre almacenaba en su vivienda, ya que, de acuerdo con vecinos, se dedicaba a la recolección de desechos para subsistir. Tras el incendio, el sitio quedó reducido a láminas retorcidas, paredes colapsadas y cenizas esparcidas en todo el terreno.

Habitantes del sector señalaron que José ¨N¨ vivía solo. Tras el incendio, algunos esperaban verlo en la zona al haber quedado sin hogar; sin embargo, al no tener noticias de él y con la llegada de la mañana, decidieron revisar el lugar calcinado, donde finalmente fue localizado el cuerpo, lo que generó una segunda movilización de autoridades.

Las investigaciones continúan para establecer oficialmente las causas del siniestro y deslindar responsabilidades, mientras el caso quedó en manos de la Fiscalía del Estado para su seguimiento correspondiente.

(Con información de medios locales)