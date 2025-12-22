No hay ‘supergripe’ en Coahuila, aclara Secretaría de Salud; analizan posibles casos

Luego de que en redes sociales y algunos medios circulara la versión de una pediatra particular sobre el supuesto registro del primer caso de la llamada “supergripe” en un niño de siete años en Saltillo, la Secretaría de Salud de Coahuila llamó a la población a mantener la calma y evitar la desinformación.

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso, aclaró que el caso corresponde a una variante conocida del virus de la influenza, específicamente el subtipo H3N2, el cual circula de manera regular cada año a nivel mundial.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el H3N2 es un virus de influenza tipo A, que junto con el H1N1 forma parte del comportamiento epidemiológico normal durante la temporada invernal. No se trata de una cepa nueva ni desconocida para los sistemas de salud.

El término “supergripe”, explicó el funcionario estatal, se originó para referirse a una mutación específica del H3N2 (conocida como subclado K) que ha mostrado un incremento en la transmisión en regiones como Japón, Europa y Estados Unidos. No obstante, indicó que su detección no representa un cambio drástico en el tratamiento o el riesgo esperado para la población general en estas fechas.

En la entidad, autoridades de Salud señalan que existen nueve casos confirmados de influenza H3N2 y será el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE) quien determine si corresponden a la llamada “supergripe”.

Limitaciones técnicas en la detección

Un punto clave aclarado por el doctor Ivan Mocoso es que los laboratorios, tanto estatales como privados, no cuentan con la tecnología ni los recursos específicos para identificar mutaciones tan precisas como el subclado K.

“Aunque se observen muchos resultados positivos, lo cual es normal para la época del año, esto no significa necesariamente que se trate de la mutación que ha causado alerta en otros países. Hasta el momento, no existe una situación de alarma en Coahuila por este motivo”, enfatizó.

Las autoridades reiteraron que la vacunación contra la influenza sigue siendo la principal recomendación, especialmente en niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores de 60 y quienes padecen enfermedades crónicas.

Aún quedan vacunas

Por su parte, el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre, informó que hasta el corte de la semana pasada se habían aplicado 450 mil dosis de la vacuna contra la influenza y que aún se cuenta con alrededor de 450 dosis disponibles. La campaña permanecerá vigente hasta el mes de marzo.

El titular de la dependencia insistió en que se trata de una mutación de un virus ya conocido y descartó un escenario de riesgo elevado. “Es una variante no tan fuerte”, puntualizó.

Finalmente, se informó que hasta el lunes 22 de diciembre se tiene conocimiento de un solo caso en México, el cual evolucionó favorablemente tras recibir tratamiento antiviral, de acuerdo con datos de autoridades federales.