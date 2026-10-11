Muere taquero frente a su domicilio en la colonia Calderón de Monclova

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    Muere taquero frente a su domicilio en la colonia Calderón de Monclova
    Vecinos solicitaron apoyo de emergencia luego de que el vendedor de tacos de olla se desplomara en la vía pública. REDES SOCIALES

El hombre, conocido como ‘El Negro’, regresaba de su jornada laboral cuando se desvaneció en la banqueta; la necropsia determinará la causa del fallecimiento

MONCLOVA, COAH.- Un comerciante dedicado a la venta de tacos de olla falleció la tarde del sábado frente a su vivienda, ubicada en la colonia Calderón, al sur de Monclova, luego de sufrir un malestar repentino cuando regresaba de su jornada laboral.

El hombre, identificado por vecinos y clientes como Juan, conocido como “El Negro”, quedó tendido sobre la banqueta de la Privada 20, en el cruce con la calle 12, donde se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con los primeros reportes, el taquero acababa de regresar de recorrer las calles en su triciclo cuando comenzó a sentirse mal. Ante la situación, salió al exterior de su domicilio, pero momentos después se desplomó.

Vecinos que presenciaron lo ocurrido solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias. Elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL FALLECIMIENTO

Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para documentar lo ocurrido.

Durante la inspección inicial no se observaron signos visibles de violencia, por lo que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte.

De manera preliminar, trascendió que el hombre habría presentado molestias físicas antes de desvanecerse, entre ellas dolor de cabeza y malestar en el pecho. No obstante, la posibilidad de que se tratara de un problema cardíaco no había sido confirmada oficialmente.

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ERA CONOCIDO POR LA VENTA DE TACOS DE OLLA

La noticia generó reacciones entre habitantes del sector que identificaban a Juan por su actividad como comerciante. Durante sus recorridos en triciclo, ofrecía sus tradicionales tacos de olla, con los que se ganaba la vida.

Su presencia era habitual para vecinos y clientes, quienes lamentaron que la jornada terminara con su fallecimiento frente a su hogar.

Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias para establecer oficialmente las causas de la muerte.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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