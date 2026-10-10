De Monclova a Estados Unidos: Andrea Rangel ficha con Vegas Thrill tras conquistar Puerto Rico

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    De Monclova a Estados Unidos: Andrea Rangel ficha con Vegas Thrill tras conquistar Puerto Rico
    Andrea Rangel llevará el talento de Monclova a la Major League Volleyball de Estados Unidos, donde defenderá al Vegas Thrill durante la temporada 2027. FOTO: ANDREA RANGEL/FACEBOOK

La voleibolista coahuilense, campeona y MVP de la Final en Santurce, se prepara para un nuevo desafío internacional que comenzará en enero de 2027

La voleibolista Andrea Rangel abrirá un nuevo capítulo en su carrera: defenderá los colores del Vegas Thrill en la temporada 2027 de la Major League Volleyball (MLV), uno de los principales circuitos femeninos de Estados Unidos.

El fichaje coloca nuevamente al talento de Coahuila en el escaparate internacional.

Originaria de Monclova y con 33 años, la atacante juega como opuesta y llega al conjunto de Nevada después de una campaña histórica en Puerto Rico.

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Con las Cangrejeras de Santurce conquistó el título de la Liga de Voleibol Superior Femenino y fue elegida Jugadora Más Valiosa de la serie final.

Su actuación no pasó inadvertida. Santurce barrió 4-0 a las Leonas de Ponce para levantar el campeonato en abril.

En el cuarto encuentro, Rangel sumó 12 puntos, cifra con la que compartió el liderato ofensivo del equipo. Las Cangrejeras habían completado además la fase regular con una marca perfecta de 20-0.

La Major League Volleyball registró su contratación el 25 de agosto, junto a otras incorporaciones del Vegas Thrill.

Ahora la mexicana se prepara para competir en una liga que contará con 12 franquicias en 2027 y reunirá a jugadoras de diferentes países.

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El reto también marca el regreso del club a las canchas, luego de suspender operaciones durante la temporada 2026.

Bajo la dirección de Rachel Morris, el equipo volverá a jugar en enero de 2027 en el Lee’s Family Forum de Henderson, dentro del área metropolitana de Las Vegas.

Rangel cuenta con una gran trayectoria internacional, que incluye el voleibol europeo, el circuito puertorriqueño y más de una década vinculada a la Selección Mexicana, de la que fue capitana.

Su fortaleza en el ataque y su experiencia serán cartas importantes para el proyecto estadounidense.

Para Monclova y Coahuila, el movimiento representa otra muestra del alcance del deporte estatal: una jugadora formada en la región se prepara para competir en una de las vitrinas más importantes del voleibol profesional femenino.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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