Sortean cinco viajes a Mazatlán entre contribuyentes cumplidos, en Monclova
En diciembre se llevará a cabo otro sorteo con premio principal de una casa nueva
MONCLOVA, COAH.- Cinco contribuyentes de Monclova ganaron viajes a Mazatlán con todos los gastos pagados, como parte del sorteo realizado por el Municipio para quienes cumplieron con el pago del impuesto predial hasta septiembre.
El sorteo se llevó a cabo en el lobby de la Presidencia Municipal, con la presencia del alcalde Carlos Villarreal Pérez, representantes del Cabildo y la notaria pública, Luz Elena Ornelas, quien dio fe del procedimiento.
Los ganadores fueron Nohemí González Gaytán, Alfredo Bernal García, José Manuel Hernández Rodríguez, Jesús Rubén Mata Rebolloso y Héctor Alejandro González Picaso.
El Alcalde informó que en diciembre se realizará un nuevo sorteo, en el que el premio será una casa nueva, por lo que invitó a los contribuyentes a aprovechar los incentivos que ofrece la administración municipal y cumplir con sus contribuciones.
Los recursos recaudados a través del predial forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con el que se impulsan obras y acciones en beneficio de la ciudad.