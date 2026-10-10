Sortean cinco viajes a Mazatlán entre contribuyentes cumplidos, en Monclova

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    Sortean cinco viajes a Mazatlán entre contribuyentes cumplidos, en Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció a los ganadores de los viajes a Mazatlán. LIDIET MEXICANO

En diciembre se llevará a cabo otro sorteo con premio principal de una casa nueva

MONCLOVA, COAH.- Cinco contribuyentes de Monclova ganaron viajes a Mazatlán con todos los gastos pagados, como parte del sorteo realizado por el Municipio para quienes cumplieron con el pago del impuesto predial hasta septiembre.

El sorteo se llevó a cabo en el lobby de la Presidencia Municipal, con la presencia del alcalde Carlos Villarreal Pérez, representantes del Cabildo y la notaria pública, Luz Elena Ornelas, quien dio fe del procedimiento.

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Los ganadores fueron Nohemí González Gaytán, Alfredo Bernal García, José Manuel Hernández Rodríguez, Jesús Rubén Mata Rebolloso y Héctor Alejandro González Picaso.

$!Son cinco los ganadores de los viajes a Mazatlán, con todo pagado.
Son cinco los ganadores de los viajes a Mazatlán, con todo pagado. CORTESÍA

El Alcalde informó que en diciembre se realizará un nuevo sorteo, en el que el premio será una casa nueva, por lo que invitó a los contribuyentes a aprovechar los incentivos que ofrece la administración municipal y cumplir con sus contribuciones.

Los recursos recaudados a través del predial forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con el que se impulsan obras y acciones en beneficio de la ciudad.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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