Sortean cinco viajes a Mazatlán entre contribuyentes cumplidos, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Cinco contribuyentes de Monclova ganaron viajes a Mazatlán con todos los gastos pagados, como parte del sorteo realizado por el Municipio para quienes cumplieron con el pago del impuesto predial hasta septiembre.

El sorteo se llevó a cabo en el lobby de la Presidencia Municipal, con la presencia del alcalde Carlos Villarreal Pérez, representantes del Cabildo y la notaria pública, Luz Elena Ornelas, quien dio fe del procedimiento.