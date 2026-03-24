Muerte en silencio: localizan a hombre sin vida dentro de su casa en Frontera

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Monclova
/ 24 marzo 2026
    Muerte en silencio: localizan a hombre sin vida dentro de su casa en Frontera
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron el procesamiento de la escena para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. LIDIET MEXICANO

El cuerpo presentaba varios días de evolución cadavérica, por lo que autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes

FRONTERA, COAH.- El reporte de olores fétidos provenientes de una vivienda en la colonia Praderas del Norte, en el municipio de Frontera, derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que permanecía en avanzado estado de descomposición al interior del inmueble.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas ayer lunes en el domicilio de la calle Progreso, entre Tacuba y bulevar San Buena, luego de que habitantes del sector alertaran a las autoridades ante el persistente hedor que emanaba del lugar, lo que hacía presumir una situación irregular.

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Elementos de la Policía Municipal, en coordinación con paramédicos de Protección Civil y Bomberos, acudieron al sitio para verificar el reporte. Tras ingresar a la vivienda, confirmaron que en el interior se encontraba un hombre sin signos vitales, cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros informes, se estimó que la persona tenía al menos tres días de haber fallecido. La zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada como Roberto ¨N¨, de entre 50 y 56 años de edad, quien padecía diversas complicaciones de salud que lo mantenían en condición de discapacidad. Se estableció que tenía dificultades para desplazarse, utilizando una silla de ruedas o andadera debido a secuelas de una embolia, además de padecer diabetes, lo que lo colocaba en una situación vulnerable.

Vecinos señalaron que el hombre vivía solo y que desde días atrás no lo habían visto salir de su domicilio, como era habitual cuando acudía a comprar alimentos. También trascendió que enfrentaba una situación personal complicada, ya que presuntamente había sido abandonado por familiares, lo que derivó en que permaneciera sin una red de apoyo cercana.

Se informó que una persona que anteriormente lo asistía falleció recientemente, dejándolo completamente solo en la vivienda donde finalmente fue localizado sin vida.

Al lugar arribaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena para recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del deceso.

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De manera preliminar, se presume que la muerte pudo haber ocurrido por causas naturales; sin embargo, será la necropsia de ley la que determine con precisión el origen del fallecimiento.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá bajo resguardo mientras se llevan a cabo los procedimientos legales correspondientes.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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