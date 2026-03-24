Señala jovencita a tres por presunto abuso sexual en Monclova; solo uno ha sido capturado

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Monclova
/ 24 marzo 2026
    Señala jovencita a tres por presunto abuso sexual en Monclova; solo uno ha sido capturado
    El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para su proceso legal. ARCHIVO

La Fiscalía mantiene un operativo activo para ubicar a los dos sujetos señalados que aún no han sido detenidos.

MONCLOVA, COAH.- Un caso de abuso contra una joven de 20 años derivó en la detención de un hombre y la activación de un operativo de búsqueda en la colonia La Amistad, en el municipio de Monclova, luego de que la víctima señalara directamente a tres sujetos como presuntos responsables.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron durante la tarde, cuando la joven presuntamente fue sometida y posteriormente víctima de abuso por parte de tres individuos. La afectada indicó que previamente fue expuesta al consumo de una sustancia conocida como “cristal”, situación que habría influido en el desarrollo de la agresión.

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Tras lo ocurrido, la víctima logró identificar a los presuntos responsables, entre ellos un hombre identificado como Javier, de 26 años de edad, así como a otros dos sujetos relacionados entre sí, quienes hasta el momento no han sido localizados.

Elementos de la Policía Municipal implementaron acciones inmediatas que permitieron la detención de uno de los señalados. El individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por el delito de abuso y lo que resulte conforme a las investigaciones en curso.

Durante las primeras diligencias, el detenido manifestó que en el lugar donde ocurrieron los hechos se encontraban consumiendo droga, versión que contrasta con el señalamiento directo realizado por la víctima, quien lo identificó como uno de los implicados en la agresión.

El inmueble donde se habrían registrado los hechos se ubica sobre la calle Emiliano Zapata, en la mencionada colonia, sitio que fue señalado como punto de reunión entre los involucrados.

Por su parte, autoridades de la Fiscalía General del Estado iniciaron un operativo para ubicar a los otros dos presuntos participantes, quienes permanecen prófugos. Las indagatorias continúan con el objetivo de esclarecer completamente lo sucedido y deslindar responsabilidades.

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La joven fue canalizada al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde recibe atención especializada, mientras se da seguimiento al caso.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones, en tanto se desarrollan las diligencias correspondientes para integrar la carpeta y proceder conforme a derecho contra los implicados.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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