Señala jovencita a tres por presunto abuso sexual en Monclova; solo uno ha sido capturado

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron durante la tarde, cuando la joven presuntamente fue sometida y posteriormente víctima de abuso por parte de tres individuos. La afectada indicó que previamente fue expuesta al consumo de una sustancia conocida como “cristal”, situación que habría influido en el desarrollo de la agresión.

MONCLOVA, COAH.- Un caso de abuso contra una joven de 20 años derivó en la detención de un hombre y la activación de un operativo de búsqueda en la colonia La Amistad, en el municipio de Monclova , luego de que la víctima señalara directamente a tres sujetos como presuntos responsables.

Tras lo ocurrido, la víctima logró identificar a los presuntos responsables, entre ellos un hombre identificado como Javier, de 26 años de edad, así como a otros dos sujetos relacionados entre sí, quienes hasta el momento no han sido localizados.

Elementos de la Policía Municipal implementaron acciones inmediatas que permitieron la detención de uno de los señalados. El individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por el delito de abuso y lo que resulte conforme a las investigaciones en curso.

Durante las primeras diligencias, el detenido manifestó que en el lugar donde ocurrieron los hechos se encontraban consumiendo droga, versión que contrasta con el señalamiento directo realizado por la víctima, quien lo identificó como uno de los implicados en la agresión.

El inmueble donde se habrían registrado los hechos se ubica sobre la calle Emiliano Zapata, en la mencionada colonia, sitio que fue señalado como punto de reunión entre los involucrados.

Por su parte, autoridades de la Fiscalía General del Estado iniciaron un operativo para ubicar a los otros dos presuntos participantes, quienes permanecen prófugos. Las indagatorias continúan con el objetivo de esclarecer completamente lo sucedido y deslindar responsabilidades.