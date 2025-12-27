Mujer activa Punto Violeta tras presunto intento de abuso en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 40 años activó durante la madrugada el Punto Violeta ubicado en la colonia Tecnológico, en Monclova, luego de vivir un momento de miedo y vulnerabilidad tras ser presuntamente víctima de abuso por parte de un hombre que había conocido a través de redes sociales.

La afectada, quien solicitó mantener el anonimato, relató que se encontraba emocionalmente rebasada y temió por su integridad, por lo que decidió pedir ayuda mediante el botón de emergencia instalado en el Punto Violeta.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: descartan muerto y herido grave por riña en el bar Toulus, pero lo clausuran

“Me sentí en una situación vulnerable, tuve miedo de una persona que quiso abusar de mí, por eso pedí ayuda”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, la respuesta fue inmediata, ya que en cuestión de minutos arribaron elementos de la Policía Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención y tomaron conocimiento de los hechos.