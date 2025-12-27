Mujer activa Punto Violeta tras presunto intento de abuso en Monclova
La víctima pidió ayuda durante la madrugada luego de sentirse vulnerable tras convivir con un hombre contactado por redes sociales
MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 40 años activó durante la madrugada el Punto Violeta ubicado en la colonia Tecnológico, en Monclova, luego de vivir un momento de miedo y vulnerabilidad tras ser presuntamente víctima de abuso por parte de un hombre que había conocido a través de redes sociales.
La afectada, quien solicitó mantener el anonimato, relató que se encontraba emocionalmente rebasada y temió por su integridad, por lo que decidió pedir ayuda mediante el botón de emergencia instalado en el Punto Violeta.
TE PUEDE INTERESAR: Monclova: descartan muerto y herido grave por riña en el bar Toulus, pero lo clausuran
“Me sentí en una situación vulnerable, tuve miedo de una persona que quiso abusar de mí, por eso pedí ayuda”, expresó.
De acuerdo con su testimonio, la respuesta fue inmediata, ya que en cuestión de minutos arribaron elementos de la Policía Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención y tomaron conocimiento de los hechos.
La mujer explicó que previamente había asistido a un convivio en una quinta junto a amistades y, al retirarse, solicitó apoyo a un conocido contactado por redes sociales. Sin embargo, durante el trayecto, el sujeto presuntamente intentó propasarse, por lo que decidió bajar del vehículo y trasladarse por sus propios medios hasta el Punto Violeta ubicado sobre el bulevar Ejército Mexicano.
“Llegaron rápido, me sentí protegida, me llevaron a mi casa y estuvieron conmigo en todo momento. Agradezco mucho el apoyo que me brindaron”, señaló.
Paramédicos de la Cruz Roja la valoraron en el lugar y señalaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol, aunque sin presentar lesiones de gravedad. Posteriormente, fue trasladada de manera segura a su domicilio en la colonia Tecnológico, donde quedó a cargo de su hija.
TE PUEDE INTERESAR: Regresa a salvo familia que desapareció de Tamaulipas con rumbo a Coahuila
La mujer reconoció públicamente la labor del municipio y de los cuerpos de seguridad, asegurando que antes dudaba de la efectividad de los Puntos Violeta, pero ahora puede confirmar que sí funcionan.
“Uno nunca sabe en qué momento puede pasar algo. Como mujeres podemos sentirnos protegidas y acompañadas. Agradezco al municipio y al alcalde por estos puntos, porque sí funcionan”, expresó.
Finalmente, las autoridades recomendaron a la afectada acudir al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, a fin de interponer la denuncia correspondiente y dar seguimiento legal al caso.