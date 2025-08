Mujer acusada de robo millonario en hotel de Monclova queda en libertad con brazalete electrónico

Clarisa “N” que fue acusada de un robo de un millón y medio de pesos, al interior de un hotel de Monclova. Fue presentada ante la autoridad judicial quien en una audiencia la vinculó a proceso y le impuso un brazalete electrónico como medida cautelar.

Después de horas en audiencia, el juez de control determinó que la mujer que labora como camarera en el hotel donde presuntamente ocurrieron los hechos, quedará en libertad con este brazalete.

Armando Hernández Molina, su representante legal, dio a conocer tras esta audiencia que no había sustento legal para aplicar esta medida a su clienta toda vez que hubo irregularidades para perjudicarla.

Explicó que es una “desbalanceada situación” pues hay testigos falsos y además denunció que se realiza una detención ilegal dentro del hotel donde labora su clienta.

“Las señoras son afanadoras en un hotel que ustedes ya saben cual es. Verdaderamente en estos tiempos y en estos momentos nos hemos dado cuenta que desgraciadamente pesa más a veces el compadrazgo, las amistades. Esta averiguación fue hecha rapidísima, tiene una averiguación muy rápida en contra de las dos personas, nunca se había visto tanta agilidad y tanta rapidez para tratar de meter a alguien a la casa”, expresó el abogado.

Denunció que la Fiscalía General del Estado no actúa bien en este caso y hay intereses ocultos detrás de este caso.

“Es una denuncia armada por la Fiscalía, testigos falsos que no son de aquí, un dinero que no sabemos si existió o no existió primeramente”. Dijo que apelará la decisión y no descarta solicitar un amparo.