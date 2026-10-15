Ve Gómez Urrutia posibilidad de reactivar parte del equipo de AHMSA

Su planteamiento apunta a una reactivación de menor escala, sustentada en instalaciones que, a su juicio, conservan valor industrial y podrían servir para retomar la producción de acero.

MONCLOVA, COAH.- Altos Hornos de México (AHMSA) todavía tendría posibilidades de recuperar parte de su actividad mediante el aprovechamiento de equipos como el molino Steckel, un horno eléctrico y una máquina de colada continua, consideró Napoleón Gómez Urrutia, dirigente nacional del Sindicato Minero.

“Yo creo que todavía tiene esperanza alguna parte importante de volver a comenzar”, expresó al referirse al futuro de la siderúrgica.

Gómez Urrutia destacó particularmente el molino de laminación Steckel, al que atribuyó capacidad para fabricar placas de acero de hasta dos pulgadas de espesor y alrededor de 2.20 metros de ancho. Lo identificó como uno de los equipos con mayores posibilidades de recuperación.

El planchón es laminado en el molino reversible Steckel y la cinta de acero se almacena temporalmente en hornos de Caja Cerrada para mantener la temperatura superior a mil grados centígrados.

El molino forma parte del Proyecto Fénix, programa de expansión que incorporó instalaciones de aceración y laminación. La documentación técnica de AHMSA describe una línea diseñada para producir un millón de toneladas anuales de placa en hoja y rollo, con equipos de enfriamiento, nivelación y corte. Esa cifra corresponde a su capacidad de diseño.

Además del laminador, el dirigente mencionó un horno eléctrico que utiliza chatarra y una máquina de colada continua, instalaciones que incluyó entre los activos que podrían aprovecharse.

“Esos todavía son muy salvables”, sostuvo al valorar las posibilidades de recuperar equipos de la empresa.

Como antecedente, la ficha del proyecto elaborada por Fluor documenta una acería con horno de arco eléctrico, horno olla y colada continua, diseñada para producir 1.2 millones de toneladas de planchón al año. Estas instalaciones integraron la expansión industrial de AHMSA en Monclova.