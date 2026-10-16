Nombran a José Luis Valdés Rivera como coordinador del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila

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    Nombran a José Luis Valdés Rivera como coordinador del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila
    El CRIH realiza trabajos técnicos y científicos para identificar a personas y dar respuestas a las familias. CORTESÍA

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, entregó el nombramiento en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El monclovense José Luis Valdés Rivera fue nombrado coordinador del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) de Coahuila, instancia que realiza trabajos técnicos y científicos para identificar a personas y que busca dar respuestas a familias con seres queridos desaparecidos.

El nombramiento fue entregado por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

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El secretario señaló que el principal propósito de la designación es dar continuidad a las labores que realiza el centro en la entidad.

De acuerdo con el Gobierno estatal, con esta designación se busca fortalecer el trabajo institucional en la materia, una tarea que requiere procedimientos especializados y un trato sensible hacia las familias que esperan conocer el paradero de sus seres queridos.

El CRIH tiene entre sus labores contribuir a los procesos para identificar a personas, mediante trabajos técnicos y científicos que permitan avanzar en el reconocimiento de quienes permanecen sin identificar.

En este contexto, la coordinación del organismo representa una responsabilidad relevante, debido a la necesidad de mantener los esfuerzos encaminados a brindar respuestas a las familias, bajo principios de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.

El Gobierno estatal señaló que con el nombramiento del doctor José Luis Valdés Rivera continuará impulsando las acciones en la materia y procurará una atención humana y respetuosa para quienes atraviesan la incertidumbre de buscar a sus familiares.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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