Nombran a José Luis Valdés Rivera como coordinador del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila

El nombramiento fue entregado por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El monclovense José Luis Valdés Rivera fue nombrado coordinador del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) de Coahuila , instancia que realiza trabajos técnicos y científicos para identificar a personas y que busca dar respuestas a familias con seres queridos desaparecidos.

El secretario señaló que el principal propósito de la designación es dar continuidad a las labores que realiza el centro en la entidad.

De acuerdo con el Gobierno estatal, con esta designación se busca fortalecer el trabajo institucional en la materia, una tarea que requiere procedimientos especializados y un trato sensible hacia las familias que esperan conocer el paradero de sus seres queridos.

El CRIH tiene entre sus labores contribuir a los procesos para identificar a personas, mediante trabajos técnicos y científicos que permitan avanzar en el reconocimiento de quienes permanecen sin identificar.

En este contexto, la coordinación del organismo representa una responsabilidad relevante, debido a la necesidad de mantener los esfuerzos encaminados a brindar respuestas a las familias, bajo principios de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.

El Gobierno estatal señaló que con el nombramiento del doctor José Luis Valdés Rivera continuará impulsando las acciones en la materia y procurará una atención humana y respetuosa para quienes atraviesan la incertidumbre de buscar a sus familiares.