Ofrece municipio incentivos en pago del predial en Monclova

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Monclova
/ 9 abril 2026
    Ofrece municipio incentivos en pago del predial en Monclova
    El Municipio realizó la rifa de un automóvil como incentivo para contribuyentes cumplidos CORTESÍA

El objetivo es apoyar la economía familiar y fomentar la participación ciudadana

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Carlos Villarreal mantiene durante el mes de abril una serie de incentivos en el pago del impuesto predial, con el objetivo de apoyar la economía familiar y fomentar la participación ciudadana.

De acuerdo con la administración municipal, las y los contribuyentes pueden acceder a un 5 por ciento de descuento en el pago, así como a una cuota única de 219 pesos para pensionados y un 50 por ciento de descuento en casa habitación para adultos mayores.

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Como parte de este programa de estímulos, se llevó a cabo la rifa de un automóvil, cuyo ganador fue Lorenzo Cruz Duarte, vecino del fraccionamiento Carlos Salinas, quien recibió su premio este jueves. Además, se informó que durante el año continuarán los sorteos con premios como viajes y electrodomésticos, mientras que al cierre del ejercicio se rifará una casa habitación como reconocimiento a los contribuyentes cumplidos.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el municipio habilitó módulos de pago en establecimientos como Soriana Anáhuac, Gutiérrez Sidermex y Paseo Monclova, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Asimismo, se puso a disposición el número telefónico 866 164 28 29 para brindar información y orientación a la ciudadanía.

El alcalde Carlos Villarreal invitó a la población a aprovechar estos beneficios y destacó la importancia de la participación ciudadana en el fortalecimiento de los servicios públicos.

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“Invitamos a todas y todos los monclovenses a aprovechar los estímulos vigentes. Su participación es clave para seguir fortaleciendo los servicios públicos y atender las necesidades de nuestra ciudad”, expresó.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la ciudadanía, promoviendo programas que incentiven el cumplimiento de obligaciones y permitan fortalecer los servicios y obras en beneficio de Monclova.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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