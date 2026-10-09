Operativo Espejo refuerza vigilancia en la Región Centro-Desierto

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Monclova
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    Operativo Espejo refuerza vigilancia en la Región Centro-Desierto
    En el operativo participan corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluida la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. LIDIET MEXICANO

En el despliegue participan corporaciones de los tres órdenes de gobierno; se concentra en brechas y carreteras que conectan con Nuevo León

MONCLOVA, COAH.- Elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno mantienen recorridos de vigilancia en municipios de la Región Centro-Desierto como parte del Operativo Espejo Coahuila-Nuevo León, implementado en coordinación con corporaciones de ambas entidades.

Las acciones se concentran en brechas y carreteras que conectan con Nuevo León, donde las corporaciones realizan recorridos para detectar situaciones de riesgo y reforzar la presencia de las autoridades en los límites entre ambos estados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/cae-mujer-de-monclova-por-presunto-fraude-con-visas-en-la-frontera-norte-de-tamaulipas-DF24033918

En el operativo participan la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, además de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil de Coahuila, Policía de Acción y Reacción y las direcciones de Seguridad Pública de Monclova, Frontera y Castaños.

También se sumaron efectivos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, como parte del trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales. El despliegue comenzó desde las primeras horas de este viernes.

Con estos recorridos, las corporaciones buscan fortalecer la vigilancia en las zonas rurales y los tramos carreteros de conexión con Nuevo León, además de mantener la coordinación operativa para atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad de los habitantes.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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