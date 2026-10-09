Operativo Espejo refuerza vigilancia en la Región Centro-Desierto

Las acciones se concentran en brechas y carreteras que conectan con Nuevo León, donde las corporaciones realizan recorridos para detectar situaciones de riesgo y reforzar la presencia de las autoridades en los límites entre ambos estados.

MONCLOVA, COAH.- Elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno mantienen recorridos de vigilancia en municipios de la Región Centro-Desierto como parte del Operativo Espejo Coahuila -Nuevo León, implementado en coordinación con corporaciones de ambas entidades.

En el operativo participan la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, además de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil de Coahuila, Policía de Acción y Reacción y las direcciones de Seguridad Pública de Monclova, Frontera y Castaños.

También se sumaron efectivos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, como parte del trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales. El despliegue comenzó desde las primeras horas de este viernes.

Con estos recorridos, las corporaciones buscan fortalecer la vigilancia en las zonas rurales y los tramos carreteros de conexión con Nuevo León, además de mantener la coordinación operativa para atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad de los habitantes.