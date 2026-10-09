Cae mujer de Monclova por presunto fraude con visas en la frontera norte de Tamaulipas

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    Cae mujer de Monclova por presunto fraude con visas en la frontera norte de Tamaulipas
    La monclovense Aidé Candelaria “N”, de 26 años, fue detenida en Nuevo Laredo por su presunta participación en la venta de documentos falsificados. CORTESÍA

Una joven monclovense, de 26 años, fue detenida en Nuevo Laredo tras ser acusada de vender documentación apócrifa para obtener visas estadounidenses

MONCLOVA, COAH.- Una discusión frente al Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, terminó por descubrir un presunto negocio de falsificación de documentos para obtener visas estadounidenses, en el que estaría involucrada una joven de 26 años originaria de Monclova, Coahuila.

La detenida fue identificada como Aidé Candelaria “N”, quien presuntamente elaboraba y comercializaba documentación apócrifa destinada a respaldar solicitudes de visas de turista.

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Los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre, cuando agentes federales que vigilaban las inmediaciones del consulado, en el sector de las avenidas Degollado y Paseo Colón, intervinieron ante una discusión entre dos mujeres.

Una de ellas, identificada como Francisca “N”, de 45 años, señaló que había pagado a Aidé por una carpeta de documentos que utilizaría durante su entrevista consular.

Al revisar la documentación, los agentes encontraron constancias de situación fiscal, declaraciones anuales de impuestos y estados de cuenta bancarios presuntamente falsificados, con los cuales se pretendía acreditar una situación económica ante las autoridades estadounidenses.

Ambas mujeres fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal, donde se inició una investigación para establecer el origen de los documentos y determinar sus responsabilidades.

El caso adquiere relevancia por los antecedentes existentes en la Región Centro de Coahuila. En octubre de 2025, Esmeralda Elizabeth “R”, de 21 años y originaria de Frontera, fue detenida en el mismo consulado al presentar constancias de estudios falsas. Durante aquel procedimiento señaló a una persona identificada como Aidé como presunta proveedora de los documentos.

En Monclova también han surgido señalamientos de personas que aseguran haber entregado dinero a supuestos gestores migratorios por trámites que nunca se concretaron, así como denuncias de cobros irregulares y ofrecimientos de citas anticipadas.

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Las investigaciones deberán establecer si existe alguna relación entre ambos casos, determinar si hubo más personas involucradas y esclarecer el alcance de las operaciones atribuidas a la joven monclovense.

La utilización de información falsa en solicitudes migratorias puede provocar el rechazo de una visa y generar consecuencias adicionales para quienes intentan obtener autorización de ingreso a Estados Unidos mediante engaños.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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