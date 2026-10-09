Cae mujer de Monclova por presunto fraude con visas en la frontera norte de Tamaulipas

La detenida fue identificada como Aidé Candelaria “N”, quien presuntamente elaboraba y comercializaba documentación apócrifa destinada a respaldar solicitudes de visas de turista.

MONCLOVA, COAH.- Una discusión frente al Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, terminó por descubrir un presunto negocio de falsificación de documentos para obtener visas estadounidenses, en el que estaría involucrada una joven de 26 años originaria de Monclova , Coahuila.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre, cuando agentes federales que vigilaban las inmediaciones del consulado, en el sector de las avenidas Degollado y Paseo Colón, intervinieron ante una discusión entre dos mujeres.

Una de ellas, identificada como Francisca “N”, de 45 años, señaló que había pagado a Aidé por una carpeta de documentos que utilizaría durante su entrevista consular.

Al revisar la documentación, los agentes encontraron constancias de situación fiscal, declaraciones anuales de impuestos y estados de cuenta bancarios presuntamente falsificados, con los cuales se pretendía acreditar una situación económica ante las autoridades estadounidenses.

Ambas mujeres fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal, donde se inició una investigación para establecer el origen de los documentos y determinar sus responsabilidades.

El caso adquiere relevancia por los antecedentes existentes en la Región Centro de Coahuila. En octubre de 2025, Esmeralda Elizabeth “R”, de 21 años y originaria de Frontera, fue detenida en el mismo consulado al presentar constancias de estudios falsas. Durante aquel procedimiento señaló a una persona identificada como Aidé como presunta proveedora de los documentos.

En Monclova también han surgido señalamientos de personas que aseguran haber entregado dinero a supuestos gestores migratorios por trámites que nunca se concretaron, así como denuncias de cobros irregulares y ofrecimientos de citas anticipadas.