Ordena juzgado respuesta inmediata del síndico en concurso mercantil de AHMSA

El proceso de venta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) registró un nuevo avance, luego de que la autoridad judicial requiriera al síndico responder a las manifestaciones presentadas por las partes interesadas.

A través de un comunicado, la Sindicatura informó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles emitió, el pasado 28 de abril de 2026, acuerdos dentro de los expedientes de ambas compañías, en los que se establece que concluyó el plazo de 10 días otorgado para que trabajadores, acreedores y demás involucrados expresaran sus observaciones respecto a la propuesta de enajenación y avalúo de los activos.