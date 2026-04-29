Ordena juzgado respuesta inmediata del síndico en concurso mercantil de AHMSA

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/ 29 abril 2026
    Ordena juzgado respuesta inmediata del síndico en concurso mercantil de AHMSA
    AHMSA sigue a la espera de que avance este proceso para que pueda ser adquirida y eventualmente reactivada. Archivo
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Juez le da un plazo de tres días para emitir un pronunciamiento detallado sobre las propuestas recibidas

El proceso de venta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) registró un nuevo avance, luego de que la autoridad judicial requiriera al síndico responder a las manifestaciones presentadas por las partes interesadas.

A través de un comunicado, la Sindicatura informó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles emitió, el pasado 28 de abril de 2026, acuerdos dentro de los expedientes de ambas compañías, en los que se establece que concluyó el plazo de 10 días otorgado para que trabajadores, acreedores y demás involucrados expresaran sus observaciones respecto a la propuesta de enajenación y avalúo de los activos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/fijan-plazo-para-manifestarse-sobre-venta-de-ahmsa-EC20227542

Tras el cierre de este periodo, el juez solicitó al síndico que, en un plazo de tres días, emita un pronunciamiento detallado sobre las distintas manifestaciones recibidas, con el objetivo de contar con mayores elementos para tomar una decisión jurídica sobre el futuro de la venta.

La Sindicatura precisó que, aunque los acuerdos corresponden a expedientes distintos —AHMSA (19/2023) y MINOSA (77/2022)—, ambos contienen la misma determinación, por lo que sus versiones simplificadas son idénticas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-reitera-apoyo-a-trabajadores-de-ahmsa-en-monclova-coahuila-tras-anos-de-huelgas-NF20348410

Se espera que, una vez que el síndico entregue su respuesta, la autoridad judicial esté en condiciones de resolver sobre la propuesta de enajenación de las empresas. La Sindicatura reiteró su compromiso de mantener informadas a todas las partes involucradas conforme avance el proceso.

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