Sheinbaum reitera apoyo a trabajadores de AHMSA en Monclova, Coahuila, tras años de huelgas

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las garantías en torno al nuevo impulso a la industria del acero y el precedente que representa el caso de AHMSA. En respuesta, subrayó que la situación de la compañía está marcada por antecedentes de corrupción que derivaron en su cierre.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su respaldo a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), una de las empresas más emblemáticas del sector acerero que atraviesa una prolongada crisis legal y financiera.

“El caso sigue en proceso judicial y aún no hay una resolución definitiva”, explicó, al referirse al concurso mercantil que mantiene en incertidumbre a miles de trabajadores en Monclova, Coahuila.

A pesar de ello, Sheinbaum fue enfática: “los trabajadores van primero (...) tienen que ser liquidados conforme a la ley”, una postura que busca colocar en el centro a quienes resultaron afectados por los despidos masivos.

UN PROCESO JUDICIAL QUE SIGUE EN ESPERA

El conflicto de AHMSA continúa bajo análisis del Poder Judicial, donde la resolución ha sido pospuesta en varias ocasiones. De acuerdo con la presidenta, el gobierno federal ha solicitado a la jueza encargada priorizar los derechos laborales en cualquier desenlace.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Marath Bolaños, mantiene comunicación constante con los trabajadores, quienes desde hace meses esperan una definición sobre su situación.

El caso ha generado preocupación en la región, ya que AHMSA no solo representaba una fuente de empleo, sino también un motor económico clave para el norte del país.

“El gobierno va a seguir insistiendo en que los trabajadores de Monclova sean prioridad”, sostuvo Sheinbaum, al reiterar el compromiso institucional frente a la incertidumbre.

EL PESO DE AHMSA EN LA INDUSTRIA DEL ACERO

Durante años, AHMSA fue una de las principales productoras de acero en México, con una participación significativa en el suministro nacional. Su operación impactaba directamente en sectores como la construcción, la industria automotriz y la infraestructura.

La presidenta reconoció que, más allá del conflicto legal, existe interés en que la empresa pueda recuperarse. “Es importante conservar la capacidad productiva y los empleos”, señaló, destacando la relevancia de la siderúrgica para la economía de Coahuila.

El eventual restablecimiento de operaciones no solo implicaría la reactivación de empleos, sino también la recuperación de una cadena productiva que beneficiaba a múltiples sectores.

En este contexto, el caso de AHMSA se ha convertido en un referente dentro del debate sobre el fortalecimiento de la industria nacional del acero.

DEUDA Y QUIEBRA: EL ORIGEN DE LA CRISIS

La situación actual de AHMSA tiene su origen en una profunda crisis financiera. En 2024, la empresa se declaró en quiebra tras no poder hacer frente a una deuda superior a 61 mil millones de pesos.

Entre sus principales acreedores se encuentran entidades como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, lo que evidencia el alcance del problema en el sector público.

La combinación de deuda, problemas administrativos y cuestionamientos por corrupción terminó por paralizar las operaciones de la siderúrgica, dejando a miles de trabajadores en una situación vulnerable.

“El caso de AHMSA es complejo, pero no se pierde de vista a los trabajadores”, se ha reiterado desde el gobierno federal, en medio de un proceso que aún no encuentra resolución definitiva.