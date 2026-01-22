Ordenan detener a maestro por presunto abuso en kínder de Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 22 enero 2026
    Ordenan detener a maestro por presunto abuso en kínder de Monclova
    La Fiscalía informó que el caso cuenta con una carpeta de investigación debidamente integrada. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Un juez giró orden de aprehensión contra un docente señalado por el presunto abuso sexual de una alumna de cinco años

MONCLOVA, COAH.- Un juez emitió una orden de aprehensión contra un docente de educación física del Jardín de Niños Gabriela Mistral, señalado por el presunto abuso sexual de una alumna de cinco años de edad, informó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Medina Torres.

El funcionario explicó que la medida judicial es resultado de una carpeta de investigación “muy completa”, integrada con entrevistas, peritajes y diversos elementos probatorios que permitieron al Ministerio Público acreditar ante un juez la existencia de datos suficientes para proceder legalmente contra el acusado.

TE PUEDE INTERESAR: Ofertan más de 2 mil vacantes en Ramos Arizpe para contrarrestar ajustes laborales

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos denunciados habrían ocurrido durante el ciclo escolar 2024-2025, al interior del plantel educativo ubicado en la ciudad de Monclova. La denuncia fue presentada en el mes de junio, lo que dio inicio a las diligencias conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Medina Torres precisó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la autoridad actuó con apego a la ley y con especial cuidado en la protección de la víctima, por lo que se mantiene total reserva sobre los detalles del expediente para salvaguardar la identidad de la menor y no entorpecer el proceso judicial.

Subrayó que la orden de aprehensión no se sustenta en señalamientos sin fundamento, sino en una investigación debidamente integrada y validada por la autoridad judicial.

Con la orden ya vigente, agentes ministeriales realizan labores para la localización del docente, a fin de presentarlo ante el juez correspondiente para que responda por los hechos que se le imputan.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes

Ante la reacción social que ha generado el caso, la Fiscalía reiteró su postura de cero tolerancia frente a cualquier delito cometido en agravio de niñas y niños, especialmente cuando ocurre en espacios que deben ser seguros, como las instituciones educativas.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Detenciones
Maestros
Menores De Edad

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
Elementos de seguridad federal y estatal resguardaron los domicilios cateados en la colonia Universidad Pueblo.

Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo
La salida oficial de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya es un hecho y ha encendido alertas a nivel internacional. Expertos advierten que esta decisión tendrá impactos directos en la salud pública global.

Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global
Autoridades deportivas municipales y estatales presentaron los detalles del torneo “Auténticos Novatos de Box” en rueda de prensa.

Presentan torneo ‘Auténticos Novatos de Box’ para impulsar nuevos talentos locales
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa