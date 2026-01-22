Ordenan detener a maestro por presunto abuso en kínder de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un juez emitió una orden de aprehensión contra un docente de educación física del Jardín de Niños Gabriela Mistral, señalado por el presunto abuso sexual de una alumna de cinco años de edad, informó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Medina Torres.

El funcionario explicó que la medida judicial es resultado de una carpeta de investigación “muy completa”, integrada con entrevistas, peritajes y diversos elementos probatorios que permitieron al Ministerio Público acreditar ante un juez la existencia de datos suficientes para proceder legalmente contra el acusado.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos denunciados habrían ocurrido durante el ciclo escolar 2024-2025, al interior del plantel educativo ubicado en la ciudad de Monclova. La denuncia fue presentada en el mes de junio, lo que dio inicio a las diligencias conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Medina Torres precisó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la autoridad actuó con apego a la ley y con especial cuidado en la protección de la víctima, por lo que se mantiene total reserva sobre los detalles del expediente para salvaguardar la identidad de la menor y no entorpecer el proceso judicial.

Subrayó que la orden de aprehensión no se sustenta en señalamientos sin fundamento, sino en una investigación debidamente integrada y validada por la autoridad judicial.

Con la orden ya vigente, agentes ministeriales realizan labores para la localización del docente, a fin de presentarlo ante el juez correspondiente para que responda por los hechos que se le imputan.

Ante la reacción social que ha generado el caso, la Fiscalía reiteró su postura de cero tolerancia frente a cualquier delito cometido en agravio de niñas y niños, especialmente cuando ocurre en espacios que deben ser seguros, como las instituciones educativas.