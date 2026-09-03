Pagan más de $900 mil y se quedan sin viaje a Europa; maestras jubiladas acusan a agencia de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Más de 13 maestras jubiladas que tenían previsto viajar ayer miércoles a Europa quedaron varadas en San Buenaventura, luego de que una agencia de viajes no liberara los boletos de avión ni las reservaciones de hospedaje.

Las afectadas pagaron más de 70 mil pesos cada una, por lo que el monto involucrado asciende a cerca de 910 mil pesos.

Ante el incumplimiento, las maestras acudieron a buscar a Perla Cecilia Carrizales, representante de la agencia, en un domicilio ubicado en la colonia Occidental de Ciudad Frontera, pero no la encontraron.