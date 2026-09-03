Pagan más de $900 mil y se quedan sin viaje a Europa; maestras jubiladas acusan a agencia de Monclova
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Más de 13 maestras jubiladas pagaron más de 70 mil pesos cada una por un viaje a Europa, pero los boletos y reservaciones nunca fueron liberados
MONCLOVA, COAH.- Más de 13 maestras jubiladas que tenían previsto viajar ayer miércoles a Europa quedaron varadas en San Buenaventura, luego de que una agencia de viajes no liberara los boletos de avión ni las reservaciones de hospedaje.
Las afectadas pagaron más de 70 mil pesos cada una, por lo que el monto involucrado asciende a cerca de 910 mil pesos.
Ante el incumplimiento, las maestras acudieron a buscar a Perla Cecilia Carrizales, representante de la agencia, en un domicilio ubicado en la colonia Occidental de Ciudad Frontera, pero no la encontraron.
Dos de las afectadas acudieron al Ministerio Público para solicitar asesoría y presentar una denuncia. Sin embargo, Everardo Lazo, delegado de la Fiscalía General del Estado, confirmó que no pudieron formalizarla debido a que no llevaban la documentación necesaria.
Las maestras lograron comunicarse con la representante de la agencia, quien les aseguró que se encuentra fuera de la ciudad y que a su regreso buscará solucionar el problema.
Mientras tanto, las jubiladas analizan las acciones legales que emprenderán para recuperar su dinero o exigir el cumplimiento del servicio contratado.