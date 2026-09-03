Pagan más de $900 mil y se quedan sin viaje a Europa; maestras jubiladas acusan a agencia de Monclova

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    Pagan más de $900 mil y se quedan sin viaje a Europa; maestras jubiladas acusan a agencia de Monclova
    Las maestras acudieron al Ministerio Público para recibir orientación sobre una posible denuncia contra la agencia de viajes. IA

Más de 13 maestras jubiladas pagaron más de 70 mil pesos cada una por un viaje a Europa, pero los boletos y reservaciones nunca fueron liberados

MONCLOVA, COAH.- Más de 13 maestras jubiladas que tenían previsto viajar ayer miércoles a Europa quedaron varadas en San Buenaventura, luego de que una agencia de viajes no liberara los boletos de avión ni las reservaciones de hospedaje.

Las afectadas pagaron más de 70 mil pesos cada una, por lo que el monto involucrado asciende a cerca de 910 mil pesos.

Ante el incumplimiento, las maestras acudieron a buscar a Perla Cecilia Carrizales, representante de la agencia, en un domicilio ubicado en la colonia Occidental de Ciudad Frontera, pero no la encontraron.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/perrito-encontrado-sin-vida-en-barrera-de-proteccion-vial-de-saltillo-no-sufrio-maltrato-fue-atropellado-HG23255002

Dos de las afectadas acudieron al Ministerio Público para solicitar asesoría y presentar una denuncia. Sin embargo, Everardo Lazo, delegado de la Fiscalía General del Estado, confirmó que no pudieron formalizarla debido a que no llevaban la documentación necesaria.

Las maestras lograron comunicarse con la representante de la agencia, quien les aseguró que se encuentra fuera de la ciudad y que a su regreso buscará solucionar el problema.

Mientras tanto, las jubiladas analizan las acciones legales que emprenderán para recuperar su dinero o exigir el cumplimiento del servicio contratado.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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