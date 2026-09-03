Perrito encontrado sin vida en barrera de protección vial de Saltillo, no sufrió maltrato, fue atropellado

La búsqueda de Comino, un perrito de siete años que había desaparecido en calles de la Zona Centro de Saltillo, terminó de la manera más dolorosa para su familia: el pequeño can fue localizado sin vida luego de haber sido arrollado. La mascota había sido reportada como extraviada en la calle Ateneo, entre La Llave y La Fragua, donde sus propietarios emprendieron una búsqueda para encontrarlo y difundieron una ficha con sus características, además de ofrecer una recompensa económica a quien pudiera proporcionar información que ayudara a localizarlo.

Comino era un perro pequeño, de color beige claro, pecho blanco y orejas erguidas. Sus dueños lo describían como cariñoso, aunque también asustadizo, por lo que mantenían la esperanza de encontrarlo y llevarlo nuevamente a casa. Sin embargo, la búsqueda concluyó después de que la familia recibiera la noticia de que el animal había sido visto sobre una barra metálica de la calle, tras aparentemente haber sido atropellado. A través de sus redes sociales, Lesly compartió el doloroso desenlace y confirmó que el perro localizado correspondía a Comino. Explicó que su madre acudió por el cuerpo y aclaró algunos detalles que comenzaron a circular en redes sociales respecto a las condiciones en las que había sido encontrado. La joven también pidió a los usuarios dejar de compartir el video relacionado con el hallazgo, debido al impacto emocional que representa para ella y sus familiares.

En su mensaje, dejó claro que la pérdida no puede reducirse a la muerte de un animal, pues Comino era considerado parte de la familia y su ausencia representa un golpe emocional para todos en casa. La familia también rechazó los comentarios que responsabilizaban a los propietarios por haber permitido que el perro saliera de la vivienda. Lesly explicó que acababan de mudarse al domicilio y todavía desconocían por dónde pudo haber salido Comino. De acuerdo con su relato, el animal permanecía dentro de la casa y la puerta se dejaba emparejada para permitirle salir a la cochera para hacer sus necesidades. Por ello, los familiares comenzaron a revisar cámaras de vigilancia de vecinos con la intención de establecer cómo logró salir del domicilio y reconstruir sus últimos momentos.

Además, la familia busca determinar qué vehículo lo atropelló y a qué hora ocurrió el hecho, por lo que se encuentran revisando las cámaras de seguridad disponibles en los alrededores. NO SUFRIÓ MALTRATO Lesly también señaló que, hasta el momento, la información con la que cuentan apunta a que Comino no habría sido víctima de maltrato, aunque esperan que la revisión de las imágenes permita conocer con precisión qué sucedió. La noticia puso fin a los esfuerzos que durante varios días realizaron sus propietarios para encontrarlo. La familia había difundido números de contacto y solicitado apoyo ciudadano para obtener cualquier dato que permitiera regresar al perro a casa. Ahora, además de enfrentar la pérdida, sus integrantes pidieron respeto y evitar mensajes de odio o señalamientos, al considerar que el dolor de perder a una mascota que formaba parte de la familia es suficiente. Mientras continúan con la revisión de las cámaras, los familiares buscan obtener respuestas sobre las circunstancias en las que Comino salió de casa y terminó siendo arrollado, al tiempo que solicitan que no se siga difundiendo el material gráfico del momento del hallazgo.