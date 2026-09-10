Pelea entre estudiantes moviliza a policías al sur de Monclova

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    Pelea entre estudiantes moviliza a policías al sur de Monclova
    Elementos de la Policía Municipal acudieron a la colonia Asturias tras reportarse una riña relacionada con estudiantes del CECyTEC Sur, en Monclova, Coahuila. CORTESÍA

Dos jóvenes habrían resultado lesionados durante una riña relacionada con alumnos del CECyTEC Sur; uno fue trasladado a la Clínica 84 del IMSS

MONCLOVA, COAH.– Una riña en la que presuntamente participaron estudiantes del CECyTEC Sur de Monclova, movilizó a elementos de la Policía Municipal hasta calles de la colonia Asturias, al sur de la ciudad, donde se reportaron al menos dos jóvenes lesionados.

El enfrentamiento ocurrió en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades. De acuerdo con los primeros reportes, durante la pelea uno de los estudiantes sufrió una lesión de consideración en una de sus manos, por lo que fue necesario solicitar apoyo para trasladarlo a la Clínica 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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De manera preliminar también se informó sobre un segundo joven que habría resultado lesionado con un arma blanca; sin embargo, este dato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades, por lo que se mantienen abiertas las investigaciones para establecer qué ocurrió y cómo se originó la confrontación.

La presencia de los cuerpos policiacos en la zona generó expectación entre vecinos, mientras los agentes procedían a controlar la situación y recabar información de los involucrados y posibles testigos.

Hasta el momento no se ha establecido qué provocó el enfrentamiento ni la cantidad de involucrados pen la riña. Tampoco se ha informado oficialmente sobre la evolución médica de los jóvenes que resultaron lesionados.

El caso ocurre en un contexto en el que autoridades municipales han incrementado las acciones preventivas en planteles educativos de Monclova.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/julieta-ramirez-niega-haber-firmado-acuerdo-con-autoridades-de-eu-y-rechaza-investigacion-en-su-contra-NF23408041

Recientemente, la Dirección de Proximidad informó sobre un programa de pláticas dirigido a estudiantes de secundaria, luego de detectarse situaciones de riesgo entre adolescentes.

Las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones correspondientes si existió el uso de un arma blanca, quiénes participaron directamente en la pelea y si existen responsabilidades legales derivadas de las lesiones.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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