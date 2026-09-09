‘Todos los ecosistemas son vulnerables’, dice Martín Juárez, director de la ANP Ríos y Montañas de la Comarca Lagunera

Advirtió que las alteraciones en el uso de suelo y las actividades desarrolladas fuera del perímetro decretado sí ejercen presión sobre la biodiversidad de la reserva.

TORREÓN, COAH.- Martín Juárez Morales, director del Área de Protección de Recursos Naturales “Ríos y Montañas de la Comarca Lagunera”, reconoció que cualquier modificación o impacto ambiental en la parte exterior del polígono del Área Natural Protegida (ANP) sí genera afectaciones directas e indirectas en el interior del ecosistema.

La precisión sobre los efectos de la zona de influencia surge ante la controversia por la pretendida instalación de la planta de fertilizantes nitrogenados Fermachem, proyectada a unos cuatro kilómetros del polígono del Cañón de Fernández, perteneciente al Área Natural Protegida.

“Todos los ecosistemas son vulnerables, dependiendo del impacto externo que le pegue al área. En el Cañón de Fernández trabajamos para regular las actividades de alto impacto”, comentó.

El doctor Juárez Morales, quien tiene posgrados en Manejos Naturales, aclaró que la administración del área no fue consultada en su momento debido a que el lugar aún no contaba con el decreto oficial como reserva natural de carácter federal.

Dijo que el riesgo como tal no se tiene medido; sin embargo, mencionó que el promovente, en este caso la empresa, debe presentar su estudio de riesgo que incluya medidas de prevención y de los riesgos que se pueden ocasionar.

El funcionario explicó que uno de los sectores más frágiles de la reserva corresponde al bosque ripario, integrado por vegetación como sabinos y sauces, los cuales dependen estrechamente del volumen de agua del río y sufren actualmente una fuerte presión externa. Sin embargo, sostuvo que se necesitan conocer los riesgos del proyecto para saber las posibles consecuencias.

“El Cañón de Fernández es la zona que tiene más presión”, comentó sobre el ANP “Ríos y Montañas de la Comarca Lagunera”. A esta vulnerabilidad se suman presiones cotidianas como el ingreso de vehículos todoterreno, la agricultura extensiva, la extracción ilícita de tierra de monte y materiales pétreos, así como los desechos dejados por los visitantes.

Juárez Morales comentó que hay normas oficiales mexicanas donde se establecen límites máximos permisibles para no ocasionar desequilibrios ecológicos.

En caso de un evento contaminante o accidente industrial en las cercanías, dijo que las especies vegetales aledañas a la instalación serían las primeras damnificadas, seguidas por la fauna terrestre, principalmente reptiles y mamíferos. Sin embargo, insistió en que se tienen que conocer los riesgos del proyecto para evaluar posibles consecuencias.

Martín Juárez Morales aclaró que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) no está preparada para responder directamente ante un desastre industrial de gran escala, ya que solo cuenta con una brigada de contingencia ambiental. Por ello, enfatizó que la legislación establece que la responsabilidad de prevenir, mitigar y aportar los recursos económicos y humanos para reparar cualquier daño ambiental recae en el promovente del proyecto.

PLAN DE MANEJO

Para dotar al área de un mayor soporte jurídico y delimitar con precisión la subzonificación y las actividades permitidas dentro de las 172 mil 924 hectáreas decretadas, la dirección envió recientemente el borrador del Programa de Manejo, el cual entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Este Plan de Manejo contendrá temas como la zona de influencia y actividades permitidas o no permitidas en la zona núcleo.

Mencionó que en el año han interpuesto dos denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por afectaciones a la ANP, principalmente por el uso de vehículos todoterreno en la zona.