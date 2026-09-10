Julieta Ramírez niega haber firmado acuerdo con autoridades de EU y rechaza investigación en su contra

La senadora con licencia de Morena y aspirante a la gubernatura de Baja California, Julieta Ramírez, rechazó las versiones que señalan que habría firmado un proffer agreement, un acuerdo de colaboración preliminar con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y aseguró que no enfrenta ninguna investigación en México ni en ese país. La noche del 9 de septiembre, la legisladora difundió un video en sus redes sociales para fijar su postura sobre la investigación periodística difundida durante los últimos días por N+ Focus, en la que se señaló que habría suscrito un documento con autoridades federales estadounidenses para proporcionar información relacionada con posibles delitos. “Quiero dejar muy claro que todo el reportaje es completamente falso”, afirmó Ramírez, quien sostuvo que el documento presentado por el medio de comunicación “no existe” y negó haber tenido contacto de ese tipo con agencias estadounidenses. “No conozco, no he visto ni he firmado el dichoso documento presentado por N+, mucho menos he realizado algún acuerdo, ni verbal ni escrito”, subrayó.

Con esta declaración, la senadora con licencia respondió de manera directa a las versiones difundidas el 7 y 8 de septiembre, luego de que el noticiero estelar de Televisa presentara una investigación elaborada por la unidad N+ Focus y firmada por los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas.

JULIETA RAMÍREZ NIEGA ACUERDO CON DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EU La controversia surgió a partir de un reportaje en el que N+ Focus señaló que Julieta Ramírez habría firmado un proffer agreement con la oficina del condado de San Diego, vinculada con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un proffer agreement es un mecanismo mediante el cual una persona investigada o un posible testigo puede proporcionar información a fiscales federales bajo determinadas condiciones. En este tipo de acuerdos, la información entregada puede estar sujeta a restricciones sobre la manera en que puede ser utilizada posteriormente por los fiscales. De acuerdo con el contenido presentado por N+, el documento atribuido a Ramírez incluiría una cláusula en la que se establece: “La determinación de si recibiré o no algún beneficio quedará entera y exclusivamente a criterio de la fiscalía federal, previa entrega de mi información”. Sin embargo, Ramírez negó haber firmado el documento y aseguró que tampoco ha celebrado algún acuerdo, ya sea verbal o escrito, con autoridades estadounidenses. La legisladora también afirmó que no es objeto de investigaciones en México ni en Estados Unidos, en contraste con las versiones difundidas en el reportaje. LA INVESTIGACIÓN DE N+ FOCUS QUE ORIGINÓ LA CONTROVERSIA La primera información fue difundida entre el 7 y 8 de septiembre por el noticiero estelar de Televisa, a partir de una investigación de N+ Focus. El reportaje sostuvo que la senadora con licencia habría firmado un acuerdo preliminar que le permitiría reunirse con fiscales federales y agentes estadounidenses para entregar información que sería evaluada por las autoridades. El material periodístico mostró referencias a un documento en el que aparecería el nombre de Ramírez, así como el de un subprocurador o subfiscal federal relacionado con el caso en Washington D. C. y el de un testigo colaborador de agencias federales estadounidenses. La información difundida no especificó qué delito o delitos serían objeto de una eventual investigación contra la legisladora. Tampoco estableció, a partir de lo presentado, que Ramírez hubiera recibido algún beneficio de las autoridades estadounidenses. La existencia y contenido del supuesto acuerdo fueron precisamente uno de los puntos cuestionados posteriormente por la senadora con licencia. JULIETA RAMÍREZ SE PRONUNCIÓ EN REDES SOCIALES TRAS PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN Después de la primera difusión del reportaje, Julieta Ramírez reaccionó mediante su cuenta de X con un mensaje de tono irónico acompañado de un GIF del cantante Michael Jackson. “¡Semana nueva, mitote nuevo! No se pierdan el más reciente episodio de guerra sucia... cortesía del Canal de las estrellas”, escribió. La legisladora agregó posteriormente: “Sonrían, seguimos adelante”.

El martes 8 de septiembre, un día después de la primera publicación, el mismo noticiero difundió una segunda cápsula en la que presentó más elementos del supuesto documento. Tras esa transmisión, Ramírez publicó una captura del documento cuestionando su elaboración gráfica. “El gran documento... Ni a ChatGPT llegan... Lo hicieron en Paint”, escribió la senadora con licencia. La publicación se sumó a sus primeras reacciones, aunque en ese momento no había difundido todavía el video en el que negó de manera categórica haber firmado el supuesto acuerdo.

SENADORA ACUSA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CONTRA MORENA En su video del 9 de septiembre, Ramírez no se limitó a negar la existencia del acuerdo, sino que también señaló que la publicación formaría parte de una estrategia de desprestigio contra Morena. “Todo lo publicado es parte de una campaña de desprestigio contra el movimiento al que pertenezco”, sostuvo. La senadora con licencia cuestionó además el tratamiento que algunos medios y comentaristas han dado a las acusaciones y documentos presentados en las investigaciones. “Es muy lamentable que algunos medios y opinadores se presten a ser voceros de estos ataques sin corroborar siquiera la existencia y veracidad de las acusaciones y los documentos presentados”, apuntó. Ramírez vinculó así la controversia con el contexto político de Morena y con su propia aspiración a la gubernatura de Baja California.

MORENA RESPALDA A JULIETA RAMÍREZ La dirigencia nacional de Morena también se pronunció sobre los señalamientos contra la legisladora con licencia. Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido, calificó como falsos los señalamientos y expresó su respaldo a Ramírez. “Yo le creo a Julieta, es una joven muy responsable”, sostuvo Montiel durante una conferencia de prensa. La dirigente también recordó que conocía el perfil político de Ramírez desde que se desempeñaba como secretaria de Bienestar y señaló que desde entonces había reflexionado sobre su juventud y la experiencia necesaria para ocupar responsabilidades públicas. “Me hacía la reflexión de su juventud versus la experiencia que se requiere; y la verdad, tengo la mejor opinión de ella”, señaló. Con estas declaraciones, la dirigencia nacional de Morena se sumó a la defensa pública de la senadora con licencia frente a la investigación periodística.

JULIETA RAMÍREZ REAFIRMA SU RESPALDO A SHEINBAUM Y MORENA Al finalizar su mensaje publicado en redes sociales, la legisladora Julieta Ramírez reiteró su postura política y afirmó que mantiene su compromiso con Morena, con la presidenta Claudia Sheinbaum y con Baja California. “Les reitero que mi compromiso y mi lealtad absoluta es con los principios de nuestro movimiento, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la soberanía de México y con el pueblo de mi tierra, Baja California”, declaró. Hasta la información proporcionada para esta nota, no se ha establecido públicamente qué delito sería investigado en relación con el supuesto acuerdo ni se ha acreditado que la legisladora haya recibido algún beneficio de autoridades estadounidenses.