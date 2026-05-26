Terror y desesperación en primaria de Monclova; lápiz queda incrustado en la pierna de una alumna

El hecho se registró en la primaria Suszane Robert de Pape, ubicada en la colonia Elsa Hernández, al norte de la ciudad, donde una caída aparentemente accidental terminó convirtiéndose en una escena de angustia y desesperación.

MONCLOVA, COAH.- Un accidente ocurrido dentro de un salón de clases encendió la alarma entre padres de familia de Monclova , luego de que una alumna terminara hospitalizada tras enterrarse un lápiz en la pierna mientras se encontraba en horario escolar.

De acuerdo con el testimonio de Cinthia García, madre de la menor, todo ocurrió pocos minutos antes de la hora de salida.

La niña, identificada como Lía, se encontraba dentro del salón cuando tropezó presuntamente con una mochila o una escoba que estaba en el área de paso.

La caída fue aparatosa. En cuestión de segundos, el lápiz que llevaba consigo se incrustó profundamente en su pierna izquierda, provocándole un dolor intenso y dejándola sin poder ponerse de pie.

Compañeros y maestros entraron en alarma al percatarse de que el objeto había quedado enterrado a la altura de la tibia y el peroné.

La menor comenzó a llorar mientras el lápiz permanecía incrustado en su pierna, generando momentos de tensión dentro del aula.

Cinthia García relató que recibió una llamada urgente por parte del personal docente para acudir de inmediato a la escuela, ya que su hija había sufrido un accidente y no podía caminar; sin embargo, no solicitaron atención médica en la institución.

Al llegar al plantel, encontró a la niña adolorida y asustada, por lo que decidieron trasladarla rápidamente en un vehículo particular al Hospital del ISSSTE de Monclova, debido a que no se solicitó apoyo de paramédicos ni de servicios de emergencia.

Ya en el hospital, las radiografías revelaron la gravedad de la lesión: el lápiz había penetrado profundamente entre ambos huesos de la pierna y estuvo cerca de alcanzar zonas delicadas.

“Fue impactante ver la radiografía; el lápiz prácticamente llegó hasta cerca de la rodilla”, expresó Cinthia García.