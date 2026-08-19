Perrita muere tras ser arrastrada con un mecate en Frontera, Coahuila

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    Perrita muere tras ser arrastrada con un mecate en Frontera, Coahuila
    Vecinos de la colonia Occidental denunciaron el presunto maltrato de “Mabel”. IMAGEN ILUSTRATIVA

“Mabel” murió luego de ser arrastrada con un mecate en calles de Frontera; vecinos difundieron un video para denunciar el presunto maltrato

FRONTERA, COAH.- Una perrita identificada como “Mabel” murió luego de ser arrastrada por calles de la colonia Occidental, en Frontera, en un caso de presunto maltrato animal que quedó registrado por una cámara de seguridad y provocó indignación entre vecinos.

De acuerdo con la información publicada por diversos medios, los hechos ocurrieron luego de que la mascota saliera de su domicilio. Una grabación muestra a un hombre que presuntamente le ofreció alimento y la hizo ingresar a un cuarto; posteriormente, salió del inmueble con la perrita sujeta del cuello mediante un mecate y comenzó a arrastrarla por la vía pública.

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Familiares de la propietaria difundieron las imágenes en redes sociales para denunciar públicamente lo ocurrido. Según el testimonio de la dueña de “Mabel”, vecinos presenciaron el hecho y señalaron que el hombre habría realizado amenazas contra otros perros de la zona.

La familia manifestó además su preocupación por el comportamiento del señalado, al considerar que el hecho representa un riesgo no solamente para los animales, sino también para las personas que habitan en el sector. Hasta el momento, la propietaria no había definido si presentaría una denuncia formal ante las autoridades.

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El caso ocurre en medio de una creciente atención sobre el maltrato animal en la Región Centro de Coahuila, donde recientemente también se judicializó un expediente relacionado con presunto maltrato en un centro de rescate animal de Castaños.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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