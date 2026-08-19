Perrita muere tras ser arrastrada con un mecate en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- Una perrita identificada como “Mabel” murió luego de ser arrastrada por calles de la colonia Occidental, en Frontera, en un caso de presunto maltrato animal que quedó registrado por una cámara de seguridad y provocó indignación entre vecinos.

De acuerdo con la información publicada por diversos medios, los hechos ocurrieron luego de que la mascota saliera de su domicilio. Una grabación muestra a un hombre que presuntamente le ofreció alimento y la hizo ingresar a un cuarto; posteriormente, salió del inmueble con la perrita sujeta del cuello mediante un mecate y comenzó a arrastrarla por la vía pública.