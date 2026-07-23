Rehabilita Simas de Monclova drenaje en Miravalle III tras meses de afectaciones

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    Rehabilita Simas de Monclova drenaje en Miravalle III tras meses de afectaciones
    Personal del organismo operador sustituyó más de 30 metros de línea sanitaria en la calle Paseo de la Cañada, en la colonia Miravalle III, de Monclova. LIDIET MEXICANO

La obra incluyó el cambio de más de 30 metros de línea sanitaria y la reparación de conexiones domiciliarias en la calle Paseo de la Cañada

MONCLOVA, COAH.- Luego de varios meses de afectaciones por el colapso de la red de drenaje en la colonia Miravalle III, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Monclova-Frontera llevó a cabo la sustitución de la tubería sanitaria en la calle Paseo de la Cañada, con lo que busca resolver un problema que durante semanas generó molestias entre los habitantes del sector.

De acuerdo con el organismo operador, el daño fue provocado por las raíces de árboles que invadieron la línea principal de drenaje y afectaron también algunas descargas domiciliarias, por lo que fue necesario reemplazar más de 30 metros de tubería sanitaria de ocho pulgadas de diámetro, además de rehabilitar las conexiones de las viviendas.

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Antes de iniciar la obra, fue necesaria la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que las ramas de uno de los árboles se encontraban sobre líneas de alta tensión. Una vez eliminados los riesgos, personal de Servicios Primarios del Ayuntamiento de Monclova retiró el árbol para permitir las labores de excavación y sustitución de la infraestructura.

Con estos trabajos, SIMAS aseguró que la problemática quedó solucionada de manera definitiva y que los habitantes del sector contarán con un mejor funcionamiento del sistema de drenaje.

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El organismo también hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar la infraestructura sanitaria, evitando arrojar basura a los registros domiciliarios y procurando plantar árboles a una distancia adecuada de las líneas de agua y drenaje para prevenir daños similares en el futuro.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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