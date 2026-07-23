Rehabilita Simas de Monclova drenaje en Miravalle III tras meses de afectaciones

MONCLOVA, COAH.- Luego de varios meses de afectaciones por el colapso de la red de drenaje en la colonia Miravalle III, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Monclova-Frontera llevó a cabo la sustitución de la tubería sanitaria en la calle Paseo de la Cañada, con lo que busca resolver un problema que durante semanas generó molestias entre los habitantes del sector.

De acuerdo con el organismo operador, el daño fue provocado por las raíces de árboles que invadieron la línea principal de drenaje y afectaron también algunas descargas domiciliarias, por lo que fue necesario reemplazar más de 30 metros de tubería sanitaria de ocho pulgadas de diámetro, además de rehabilitar las conexiones de las viviendas.