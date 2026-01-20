Pide familia apoyo para localizar a Jesús Alfredo Rojas, desaparecido en Monclova

Monclova
/ 20 enero 2026
    Pide familia apoyo para localizar a Jesús Alfredo Rojas, desaparecido en Monclova
    La última vez que fue visto, el hombre vestía ropa de trabajo y portaba una mochila negra, según informaron sus allegados. FOTO: REDES SOCIALES

Jesús Alfredo tiene la piel morena y complexión robusta; vestía pantalón de mezclilla, playera negra, chaqueta azul, cachucha azul rey y mochila negra

MONCLOVA, COAH.– La desaparición de un hombre de 30 años mantiene en alerta a familiares y allegados en el municipio de Monclova, luego de que desde el pasado viernes 16 de enero no se tenga información sobre su paradero. Se trata de Jesús Alfredo Rojas Alarcón, cuyo caso comenzó a difundirse públicamente ante la falta de contacto y noticias desde ese día.

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, Jesús Alfredo fue visto por última vez en esta ciudad y, desde entonces, no ha establecido comunicación, situación que ha generado preocupación y motivó a sus seres queridos a solicitar el respaldo de la ciudadanía para ampliar la búsqueda.

Como parte del llamado, se difundieron los datos de vestimenta que portaba al momento de su desaparición, con el objetivo de facilitar su identificación. El hombre vestía pantalón de mezclilla, playera negra, chaqueta azul y zapatos de seguridad. Además, llevaba una cachucha color azul rey y una mochila negra, accesorios que podrían ayudar a reconocerlo.

En cuanto a sus características físicas, Jesús Alfredo Rojas Alarcón es de piel morena, complexión robusta, con una estatura aproximada de 1.75 metros y un peso estimado entre 85 y 90 kilogramos. Como señas particulares, se indicó que cuenta con cabello corto de color negro y barba cerrada, rasgos que forman parte de la descripción difundida en redes sociales y entre conocidos.

La familia reiteró que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser relevante para dar con su paradero. Por ello, exhortaron a la población a comunicarse de inmediato en caso de contar con información que permita ubicarlo o confirmar si ha sido visto en algún punto del municipio o sus alrededores.

Para aportar información relacionada con este caso, se habilitó el número telefónico 871 155 3803, a través del cual la familia recibe cualquier reporte que pueda contribuir a la localización del hombre desaparecido. Mientras tanto, sus seres queridos continúan difundiendo sus datos con la esperanza de obtener pistas que permitan esclarecer su paradero.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

