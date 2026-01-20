Pide familia apoyo para localizar a Jesús Alfredo Rojas, desaparecido en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La desaparición de un hombre de 30 años mantiene en alerta a familiares y allegados en el municipio de Monclova, luego de que desde el pasado viernes 16 de enero no se tenga información sobre su paradero. Se trata de Jesús Alfredo Rojas Alarcón, cuyo caso comenzó a difundirse públicamente ante la falta de contacto y noticias desde ese día.

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, Jesús Alfredo fue visto por última vez en esta ciudad y, desde entonces, no ha establecido comunicación, situación que ha generado preocupación y motivó a sus seres queridos a solicitar el respaldo de la ciudadanía para ampliar la búsqueda.

TE PUEDE INTERESAR: Localiza sin vida a su nieto de 18 años en el baño de la vivienda, en Monclova

Como parte del llamado, se difundieron los datos de vestimenta que portaba al momento de su desaparición, con el objetivo de facilitar su identificación. El hombre vestía pantalón de mezclilla, playera negra, chaqueta azul y zapatos de seguridad. Además, llevaba una cachucha color azul rey y una mochila negra, accesorios que podrían ayudar a reconocerlo.