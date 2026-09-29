Piden diputados cautela ante promesas de empresario por compra y reactivación de AHMSA

La oferta de mil 400 millones de dólares para adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) ha generado expectativas en la Región Centro, luego de que el empresario José Arturo Domínguez Arteaga planteara reactivar la siderúrgica en seis meses y ampliar su operación. Sin embargo, diputados de la región llamaron a esperar el cumplimiento de las primeras etapas del proceso antes de considerar concretados estos planes. Además de la reactivación de la planta, el empresario ha planteado conservar empleos y realizar proyectos como la construcción de escuelas, hospitales y un río para recuperar agua para el estado.

La diputada Guadalupe Oyervides Valdés, representante del Distrito IV, señaló que Domínguez se mantiene únicamente como postor dentro del juicio y que, de acuerdo con el procedimiento formal, deberá presentar una garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares antes del próximo 12 de octubre. La legisladora consideró que las declaraciones del empresario sobre sus planes para AHMSA y la Región Centro generan esperanza entre los habitantes, particularmente entre las familias que dependen de la actividad de la siderúrgica, pero señaló que es necesario mantener una postura prudente mientras se desarrolla el procedimiento. “Hay que ser cautelosos, hay que ser cuidadosos, pero también estoy contenta de que haya habido una oferta de este tipo”, expresó Oyervides Valdés, recordando que tras el depósito de la garantía, el procedimiento contempla un plazo de 90 días para liquidar los mil 400 millones de dólares planteados. Además, el diputado Alfredo Paredes pidió tomar con cautela las declaraciones sobre una recuperación acelerada de AHMSA. Señaló que el primer paso es presentar la garantía establecida en el proceso y posteriormente avanzar hacia la adquisición y el cumplimiento de los compromisos con los trabajadores.

“Para seguir el tema de la compra de Altos Hornos se tiene que hacer el número uno que es dar la fianza que es la garantía de que tiene la solvencia económica para comprar la empresa”, explicó. Asimismo, el legislador cuestionó la viabilidad de poner en operación la planta en seis meses y multiplicar por 12 su capacidad, argumentando que existen graves condiciones materiales que deben resolverse previamente, tales como el deterioro del equipamiento, el estado de las minas y las dificultades para el abastecimiento de materia prima. Por ello, consideró que una recuperación tendría que plantearse de manera gradual. “El decir que en 6 meses van a arrancar la empresa es una fantasía”, afirmó. El legislador también advirtió que las expectativas generadas por las declaraciones del empresario ya tienen efectos entre trabajadores y habitantes de la región, por lo que llamó a esperar a que concluya el proceso. “Yo lo que les pido es que observemos el procedimiento y le pido a esta persona que tenga cordura y mesura y que tenga prudencia y que no juegue con el pensamiento de los ciudadanos de la región Centro y Carbonífera que tanto han sufrido por esta situación”.