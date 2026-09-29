Piden diputados cautela ante promesas de empresario por compra y reactivación de AHMSA

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Piden diputados cautela ante promesas de empresario por compra y reactivación de AHMSA
    La diputada Guadalupe Oyervides Valdés señaló que debe existir cautela ante los anuncios sobre AHMSA para no generar falsas expectativas en las familias de la Región Centro. HOMERO SÁNCHEZ

José Arturo Domínguez Arteaga plantea invertir mil 400 millones de dólares y reactivar la siderúrgica en seis meses; sin embargo, legisladores piden prudencia hasta que se deposite la garantía de solvencia

La oferta de mil 400 millones de dólares para adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) ha generado expectativas en la Región Centro, luego de que el empresario José Arturo Domínguez Arteaga planteara reactivar la siderúrgica en seis meses y ampliar su operación. Sin embargo, diputados de la región llamaron a esperar el cumplimiento de las primeras etapas del proceso antes de considerar concretados estos planes.

Además de la reactivación de la planta, el empresario ha planteado conservar empleos y realizar proyectos como la construcción de escuelas, hospitales y un río para recuperar agua para el estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ahmsa-todavia-no-se-vende-siguen-abiertas-tres-opciones-para-concretar-el-proceso-sindicatura-EP23799782

La diputada Guadalupe Oyervides Valdés, representante del Distrito IV, señaló que Domínguez se mantiene únicamente como postor dentro del juicio y que, de acuerdo con el procedimiento formal, deberá presentar una garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares antes del próximo 12 de octubre.

La legisladora consideró que las declaraciones del empresario sobre sus planes para AHMSA y la Región Centro generan esperanza entre los habitantes, particularmente entre las familias que dependen de la actividad de la siderúrgica, pero señaló que es necesario mantener una postura prudente mientras se desarrolla el procedimiento.

“Hay que ser cautelosos, hay que ser cuidadosos, pero también estoy contenta de que haya habido una oferta de este tipo”, expresó Oyervides Valdés, recordando que tras el depósito de la garantía, el procedimiento contempla un plazo de 90 días para liquidar los mil 400 millones de dólares planteados.

Además, el diputado Alfredo Paredes pidió tomar con cautela las declaraciones sobre una recuperación acelerada de AHMSA. Señaló que el primer paso es presentar la garantía establecida en el proceso y posteriormente avanzar hacia la adquisición y el cumplimiento de los compromisos con los trabajadores.

$!Legisladores de Coahuila llamaron a vigilar el cumplimiento estricto de los plazos legales dentro del proceso de compra de la empresa siderúrgica.
Legisladores de Coahuila llamaron a vigilar el cumplimiento estricto de los plazos legales dentro del proceso de compra de la empresa siderúrgica. HOMERO SÁNCHEZ

“Para seguir el tema de la compra de Altos Hornos se tiene que hacer el número uno que es dar la fianza que es la garantía de que tiene la solvencia económica para comprar la empresa”, explicó.

Asimismo, el legislador cuestionó la viabilidad de poner en operación la planta en seis meses y multiplicar por 12 su capacidad, argumentando que existen graves condiciones materiales que deben resolverse previamente, tales como el deterioro del equipamiento, el estado de las minas y las dificultades para el abastecimiento de materia prima.

Por ello, consideró que una recuperación tendría que plantearse de manera gradual. “El decir que en 6 meses van a arrancar la empresa es una fantasía”, afirmó.

El legislador también advirtió que las expectativas generadas por las declaraciones del empresario ya tienen efectos entre trabajadores y habitantes de la región, por lo que llamó a esperar a que concluya el proceso.

“Yo lo que les pido es que observemos el procedimiento y le pido a esta persona que tenga cordura y mesura y que tenga prudencia y que no juegue con el pensamiento de los ciudadanos de la región Centro y Carbonífera que tanto han sufrido por esta situación”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresarios
compras
subastas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


AHMSA
CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amílcar Olán

Amílcar Olán
true

Monclova: Toma IP a chunga al postor de Altos Hornos de México
true

POLITICÓN: ¿Síndrome Coahuila en Nuevo León? El reto de Clara Luz Flores frente al PT
De la Cruz Rodríguez fue uno de los primeros en llegar al trenazo de Puente Moreno en 1972, tragedia que marcó su historia y trayectoria periodística.

Saltillo: fallece Antonio de la Cruz, periodista y héroe del trenazo de Puente Moreno
El ranking coloca además a Saltillo como la segunda ciudad de México con mayor contaminación del aire.

Saltillo, en el top 10 de ciudades con mayor contaminación del aire del continente
Coahuila tendrá cuatro representantes en la delegación mexicana que competirá en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

Dakar 2026: Cuatro coahuilenses representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, fue incluido por OFAC en las sanciones contra el Cártel de Sinaloa.

Mayito Flaco y 46 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa son sancionadas por la OFAC y la UIF
El elevado coste de la energía ha sido el principal motor de la inflación en los últimos meses, y los economistas han advertido que podría extenderse fácilmente a otros sectores, provocando un aumento de los precios de los alimentos y la ropa, entre otros productos.

El petróleo se dispara por encima de los 107 dólares después de que Trump rechazara el acuerdo de paz con Irán