Playoffs de Acereros elevan ocupación hotelera en Monclova

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    Playoffs de Acereros elevan ocupación hotelera en Monclova
    Armando de la Garza señaló que los playoffs de Acereros generan mayor movimiento para el sector hotelero de Monclova. LIDIET MEXICANO

Aficionados de otros estados permanecieron en la ciudad durante la serie; en fines de semana, las reservaciones pueden aumentar hasta 30%

MONCLOVA, COAH.- La llegada de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol generó un repunte en la ocupación hotelera de Monclova, luego de que los Acereros recibieron a Durango en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle durante este martes y miércoles.

Armando de la Garza, empresario hotelero, informó que durante estos encuentros aumentaron las reservaciones, principalmente por aficionados provenientes de diferentes estados que acudieron a apoyar a sus equipos.

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Explicó que incluso cuentan con huéspedes que llegaron desde San Luis Potosí y otras entidades, quienes decidieron permanecer en Monclova durante toda la serie, generando mayor movimiento para el sector.

Señaló que el béisbol, principalmente durante los playoffs, representa una importante fuente de hospedaje y ayuda a mejorar la actividad económica de los hoteles.

De la Garza indicó que, cuando los juegos se realizan durante los fines de semana, la ocupación puede aumentar hasta un 30 por ciento adicional. Entre semana también se registra un repunte por la llegada de visitantes del interior del estado y otras ciudades.

Destacó que, pese a la demanda que generan estos eventos, los hoteles de Monclova mantienen tarifas estables y no buscan aprovecharse de los aficionados incrementando los precios.

Dijo que esta es una de las ventajas de Monclova como destino para eventos deportivos, ya que se recibe a los visitantes con tarifas accesibles y sin abusar del huésped. Esto, señaló, permite fortalecer el turismo deportivo y generar una mayor derrama económica para la ciudad.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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