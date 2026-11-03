Premian creatividad de estudiantes en concurso de calaveritas del SIMAS Monclova-Frontera

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    Premian creatividad de estudiantes en concurso de calaveritas del SIMAS Monclova-Frontera
    Las calaveritas literarias permitieron a los estudiantes expresar su creatividad y preservar las tradiciones mexicanas. LIDIET MEXICANO

Cerca de 70 alumnos participaron en el concurso de SIMAS Monclova-Frontera, que premió la creatividad y el talento literario de estudiantes de primaria y secundaria

MONCLOVA, COAH.- Con creatividad, imaginación y versos dedicados a las tradiciones mexicanas, estudiantes de primaria y secundaria participaron en el concurso “Calaveritas Literarias 2026”, organizado por el departamento de Cultura del Agua del SIMAS Monclova-Frontera, donde se reconoció a los tres mejores trabajos con premios para los ganadores.

Óscar Cadena, jefe del departamento de Cultura del Agua, informó que se recibieron alrededor de 70 calaveritas, elaboradas por alumnos de cuarto de primaria a tercero de secundaria, quienes demostraron su talento para la escritura y su interés por mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos.

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La premiación se realizó luego de la evaluación de los trabajos por parte de un jurado integrado por Alejandro Cruz Hernández, Ana Eliza Rodríguez Alvarado, Rocío Concepción Rodríguez Carreón y Rocío Sotomayor Velis, quienes calificaron aspectos como la originalidad, coherencia, cohesión, colorido y vocabulario.

$!Los tres primeros lugares recibieron premios como una consola Nintendo Switch, un teléfono celular y una bicicleta.
Los tres primeros lugares recibieron premios como una consola Nintendo Switch, un teléfono celular y una bicicleta. LIDIET MEXICANO

El primer lugar fue para Krostoff David Reyna Barrera, alumno de la Escuela Primaria José García Rodríguez, quien se llevó un Nintendo Switch; el segundo puesto correspondió a Nohemí Abigail Coronada Olivares, de la Secundaria Emiliano Zapata, quien recibió un teléfono celular.

Mientras que Dante Misael Salazar Macías, también estudiante de la Escuela José García Rodríguez, obtuvo el tercer lugar y fue premiado con una bicicleta.

Óscar Cadena destacó que este tipo de actividades permiten que niñas, niños y jóvenes encuentren espacios para expresar sus ideas, desarrollar sus habilidades y acercarse a las tradiciones mexicanas a través de la literatura.

Asimismo, reconoció el entusiasmo de los participantes y agradeció la colaboración del jurado, al señalar que la respuesta de los estudiantes permitió dar continuidad a este concurso que combina la creatividad con el rescate de las costumbres del Día de Muertos.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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