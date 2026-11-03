Premian creatividad de estudiantes en concurso de calaveritas del SIMAS Monclova-Frontera

Óscar Cadena, jefe del departamento de Cultura del Agua, informó que se recibieron alrededor de 70 calaveritas, elaboradas por alumnos de cuarto de primaria a tercero de secundaria, quienes demostraron su talento para la escritura y su interés por mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos.

MONCLOVA, COAH.- Con creatividad, imaginación y versos dedicados a las tradiciones mexicanas, estudiantes de primaria y secundaria participaron en el concurso “Calaveritas Literarias 2026”, organizado por el departamento de Cultura del Agua del SIMAS Monclova-Frontera, donde se reconoció a los tres mejores trabajos con premios para los ganadores.

La premiación se realizó luego de la evaluación de los trabajos por parte de un jurado integrado por Alejandro Cruz Hernández, Ana Eliza Rodríguez Alvarado, Rocío Concepción Rodríguez Carreón y Rocío Sotomayor Velis, quienes calificaron aspectos como la originalidad, coherencia, cohesión, colorido y vocabulario.

El primer lugar fue para Krostoff David Reyna Barrera, alumno de la Escuela Primaria José García Rodríguez, quien se llevó un Nintendo Switch; el segundo puesto correspondió a Nohemí Abigail Coronada Olivares, de la Secundaria Emiliano Zapata, quien recibió un teléfono celular.

Mientras que Dante Misael Salazar Macías, también estudiante de la Escuela José García Rodríguez, obtuvo el tercer lugar y fue premiado con una bicicleta.

Óscar Cadena destacó que este tipo de actividades permiten que niñas, niños y jóvenes encuentren espacios para expresar sus ideas, desarrollar sus habilidades y acercarse a las tradiciones mexicanas a través de la literatura.

Asimismo, reconoció el entusiasmo de los participantes y agradeció la colaboración del jurado, al señalar que la respuesta de los estudiantes permitió dar continuidad a este concurso que combina la creatividad con el rescate de las costumbres del Día de Muertos.