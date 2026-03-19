Apoya Alcalde a familias de comunidades rurales con sistemas de almacenamiento eléctrico en Cuatro Ciénegas, Coahuila

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- En respuesta a las necesidades de comunidades con acceso limitado a la energía eléctrica, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la entrega de acumuladores a familias del ejido Cerros Prietos, como parte de las acciones orientadas a mejorar su calidad de vida. Durante la visita, el edil, acompañado por autoridades municipales, entregó estos equipos que permitirán a los beneficiarios almacenar energía eléctrica en sus hogares, facilitando el desarrollo de sus actividades cotidianas en una zona donde el servicio es intermitente o insuficiente.

El alcalde señaló que su gobierno ha mantenido una dinámica de atención directa con la ciudadanía, lo que ha permitido identificar de manera puntual las necesidades más urgentes y canalizar apoyos de forma más eficiente, priorizando a las familias en situación vulnerable. En su mensaje, subrayó que cada programa implementado busca impactar de manera positiva en la vida diaria de la población, especialmente en las comunidades rurales, donde las condiciones representan mayores desafíos. Asimismo, indicó que este tipo de apoyos no solo representa un beneficio material, sino también un respaldo a la economía familiar, al reducir gastos y brindar mayor estabilidad en el hogar.

Destacó que la entrega de estos acumuladores responde a las solicitudes realizadas por los propios habitantes del ejido y que fue posible gracias al trabajo coordinado con el Departamento de Desarrollo Rural. Finalmente, Leija Vega reiteró el compromiso de su gobierno de continuar gestionando apoyos que lleguen directamente a quienes más lo necesitan.

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