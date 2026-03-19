Apoya Alcalde a familias de comunidades rurales con sistemas de almacenamiento eléctrico en Cuatro Ciénegas, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 19 marzo 2026
    Apoya Alcalde a familias de comunidades rurales con sistemas de almacenamiento eléctrico en Cuatro Ciénegas, Coahuila

La acción busca apoyar a comunidades con acceso limitado a energía eléctrica

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- En respuesta a las necesidades de comunidades con acceso limitado a la energía eléctrica, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la entrega de acumuladores a familias del ejido Cerros Prietos, como parte de las acciones orientadas a mejorar su calidad de vida.

Durante la visita, el edil, acompañado por autoridades municipales, entregó estos equipos que permitirán a los beneficiarios almacenar energía eléctrica en sus hogares, facilitando el desarrollo de sus actividades cotidianas en una zona donde el servicio es intermitente o insuficiente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-niega-fundacion-pro-cuatro-cienegas-muerte-de-bisontes-esperan-crias-HK19575640

El alcalde señaló que su gobierno ha mantenido una dinámica de atención directa con la ciudadanía, lo que ha permitido identificar de manera puntual las necesidades más urgentes y canalizar apoyos de forma más eficiente, priorizando a las familias en situación vulnerable.

En su mensaje, subrayó que cada programa implementado busca impactar de manera positiva en la vida diaria de la población, especialmente en las comunidades rurales, donde las condiciones representan mayores desafíos.

Asimismo, indicó que este tipo de apoyos no solo representa un beneficio material, sino también un respaldo a la economía familiar, al reducir gastos y brindar mayor estabilidad en el hogar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/capacitan-a-prestadores-de-servicios-de-cuatro-cienegas-coahuila-previo-a-semana-santa-ML19565797

Destacó que la entrega de estos acumuladores responde a las solicitudes realizadas por los propios habitantes del ejido y que fue posible gracias al trabajo coordinado con el Departamento de Desarrollo Rural.

Finalmente, Leija Vega reiteró el compromiso de su gobierno de continuar gestionando apoyos que lleguen directamente a quienes más lo necesitan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desarrollo Rural
Ejidos

Localizaciones


Coahuila
Cuatro Ciénegas

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marina retuvo y liberó a Mónica Zambada Niebla en Culiacán; no hay información oficial sobre acusaciones ni motivos del operativo

Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa
Murmullos antinacionales

Murmullos antinacionales
true

Dos Bocas: El saldo de la tozudez de un autócrata
true

POLITICÓN: Entre polémicas y reflectores, la apuesta de supervivencia de Antonio Attolini
Las cifras acumuladas evidencian un crecimiento desigual: Zacatecas lidera en porcentaje, mientras Coahuila se mantiene en un nivel intermedio.

Coahuila se ubica en octavo lugar en compra de autos en 2026
Corte en Brooklyn fija el 8 de marzo de 2027 para el juicio de Caro Quintero; enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio y el caso Camarena

Juicio contra Rafael Caro Quintero iniciará en marzo de 2027 en Nueva York; descartan pena de muerte
Las categorías Sub 12 y 13-16 años definieron a los representantes de Coahuila en ajedrez.

Ajedrez de Coahuila logra seis clasificados rumbo a la Olimpiada Nacional 2026
Manifestantes iraníes con un retrato de Mojtaba Jameneí, su nombramiento como nuevo líder supremo habría estado precedido por una enconada lucha de poder entre clérigos, militares y figuras políticas, divididas entre facciones conservadoras y moderadas.

Intriga, juegos de poder y rivalidades: el ascenso de Mojtaba Jameneí