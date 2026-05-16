Tú puedes enseñar a leer y a escribir a adultos con rezago educativo en Coahuila

La invitación está dirigida a ciudadanas y ciudadanos interesados en compartir conocimientos, acompañar procesos de aprendizaje y contribuir de manera directa a la transformación de vidas a través de la educación.

Con el objetivo de seguir ampliando las oportunidades de formación para personas en condición de rezago educativo, el Instituto Estatal de Educación para los Adultos en Coahuila mantiene abierta la convocatoria para integrarse como Personas Voluntarias con Subsidio (PVS), un programa que busca sumar talento, vocación de servicio y compromiso social en distintas regiones de Coahuila.

El programa reconoce el papel fundamental de quienes enseñan, orientan y motivan a otras personas a continuar con su formación académica, particularmente en comunidades donde el acceso a oportunidades educativas representa un desafío constante.

Bajo esa premisa, las autoridades recordaron que la convocatoria se encuentra en su etapa final, por lo que hicieron un llamado a quienes deseen integrarse a este esfuerzo colectivo para entregar cuanto antes la documentación requerida y formalizar su participación.

Las Personas Voluntarias con Subsidio desempeñan una labor estratégica dentro de los procesos de alfabetización, educación básica y acompañamiento académico, convirtiéndose en un puente entre el conocimiento y quienes buscan concluir sus estudios.

Además de representar una oportunidad para generar impacto social, el programa fortalece la construcción de comunidades más preparadas, incluyentes y con mayores herramientas para enfrentar los retos del presente.

Por ello, las instituciones responsables reiteraron que estos son los últimos días para completar el proceso de inscripción, al tiempo que invitaron a la población interesada a sumarse a una iniciativa donde enseñar también significa transformar realidades.