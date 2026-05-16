UANE y Canacintra impulsan becas para trabajadores y sus familias en Monclova

Durante la presentación del acuerdo, representantes de ambas instituciones destacaron la importancia de fortalecer la preparación académica de la población para responder a las necesidades reales de la industria y evitar un rezago educativo frente al crecimiento económico proyectado para Monclova.

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de preparar a jóvenes y trabajadores ante la llegada de nuevas inversiones y oportunidades laborales a la Región Centro, la Universidad Americana del Noreste (UANE) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) firmaron un convenio de colaboración que ofrecerá becas educativas del 30 por ciento para empleados de empresas afiliadas y sus familias.

Alejandra Cortés señaló que actualmente es urgente adelantarse a las demandas laborales que traerán consigo las nuevas empresas que comenzarán operaciones en la región.

“Si esperamos a que lleguen las empresas y no tenemos a la gente preparada con las carreras adecuadas y la formación necesaria, siempre vamos a ir atrás de las oportunidades”, expresó.

Indicó que en los últimos años Canacintra ha dado prioridad a los convenios con universidades, logrando resultados positivos al grado de que algunas empresas ya enfrentan dificultades para encontrar personal capacitado.

Además, destacó que este tipo de alianzas buscan que los jóvenes permanezcan en Monclova y no tengan que emigrar a otras ciudades para continuar con sus estudios o buscar oportunidades laborales.

Por su parte, Claudia Gutiérrez, representante de UANE, explicó que el convenio permitirá que trabajadores de empresas afiliadas a Canacintra, así como sus esposas, esposos e hijos, accedan a descuentos del 30 por ciento en preparatoria, licenciaturas, maestrías y doctorados.

Precisó que el beneficio no solo será válido en UANE, sino también en las distintas instituciones que forman parte del Grupo Lottus, corporativo educativo con presencia nacional y más de 70 campus en el país.

“Trabajar de la mano con el sector industrial nos ayuda a conocer cuáles son las verdaderas necesidades de las empresas y de la comunidad. Con eso podemos modificar planes de estudio y fortalecer carreras que realmente respondan a la demanda laboral”, comentó.

También destacó que uno de los distintivos de la institución es su modelo de educación Flex, el cual combina clases en línea con acompañamiento cercano por parte de docentes y asesores académicos.

En cuanto a las becas, aclaró que no existe un límite de beneficiarios, ya que cualquier trabajador de una empresa afiliada a Canacintra podrá solicitar el apoyo educativo.

Finalmente, representantes de ambas instituciones coincidieron en que este convenio busca abrir nuevas oportunidades académicas para las familias de la región, especialmente en un contexto complicado para muchas personas tras la crisis económica derivada de la situación de Altos Hornos de México.