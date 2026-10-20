Productores de Ocampo comparten técnicas para cultivar huertos ecológicos

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Productores de Ocampo comparten técnicas para cultivar huertos ecológicos
    Productores y estudiantes intercambiaron conocimientos sobre huertos ecológicos en Jaboncillos Grande, municipio de Ocampo. CORTESÍA

El encuentro organizado por Conanp incluyó capacitación sobre control de plagas, preparación de bioinsumos y manejo de huertos

OCAMPO, COAH.- Productores rurales y estudiantes de Ingeniería Ambiental compartieron técnicas para controlar plagas, preparar bioinsumos y manejar huertos ecológicos durante un encuentro en Jaboncillos Grande, comunidad del municipio de Ocampo, Coahuila.

El Tercer Intercambio de Experiencias de Huertos Ecológicos reunió conocimientos del campo y de las aulas para fortalecer la producción sustentable de alimentos y el cuidado de los recursos naturales.

Confirman muerte de sexagenario tras desvanecerse en un predio, en Saltillo

La actividad fue organizada por las Áreas de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen y Ocampo, pertenecientes a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Participaron estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Múzquiz, quienes presentaron los temas “Control de plagas y enfermedades” y “Preparación de bioinsumos”, orientados al manejo responsable de los cultivos.

Los universitarios estuvieron acompañados por los docentes Carla Nathali Gutiérrez Alonso y Huberto Sandoval Rodas. Su intervención permitió compartir herramientas técnicas con personas que mantienen huertos y conocen las condiciones de producción de sus comunidades.

El aprendizaje también partió de los productores. Durante la jornada expusieron experiencias relacionadas con la lombricomposta y los huertos biointensivos, que los alumnos conocieron como parte de su acercamiento a las prácticas agrícolas locales.

La participación universitaria vinculó la formación ambiental con situaciones del trabajo rural. Los futuros ingenieros tuvieron oportunidad de contrastar sus conocimientos con la experiencia de quienes cultivan y atienden los huertos.

Crisis de AHMSA deja otra pérdida y suma 95 fallecidos: reportan muerte de Juan Raúl García Mireles

Para las comunidades, el encuentro abrió un espacio de diálogo con estudiantes, docentes y personal de conservación sobre alternativas para producir alimentos mediante prácticas sustentables.

La jornada forma parte de la colaboración entre las áreas naturales protegidas, las comunidades y las instituciones educativas para compartir conocimientos sobre agricultura ecológica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campesinos
Campo
Capacitación

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Me canso ganso de la salud

Me canso ganso de la salud
El perro negro de Obregón: historias de terror y leyendas de Saltillo

El perro negro de Obregón: : historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Ciberreclutamiento: el problema es la impunidad
La Fiscalía debe esclarecer quién la atacó y si hubo omisiones que permitieron que la violencia llegara a un desenlace fatal.

Muere bebé de un año tras sufrir presunta violencia en Saltillo; exigen esclarecer los hechos
Compañeros y conocidos recordaron a Juan Raúl García Mireles por su calidad humana y su trayectoria en Altos Hornos de México.

Crisis de AHMSA deja otra pérdida y suma 95 fallecidos: reportan muerte de Juan Raúl García Mireles
El talento juvenil de Coahuila aportó campeonatos en el Nacional G3 de Taekwondo, una competencia que permite sumar puntos para el ranking de la federación.

Coahuila conquista 40 medallas en el Nacional G3 de Taekwondo 2026
El episodio refleja la confrontación habitual de Trump con parte de la prensa y su tendencia a cuestionar las preguntas que considera desfavorables.

Trump predice que París se convertirá muy pronto en una ‘ciudad musulmana’ mientras los disturbios y saqueos azotan Francia
Carney, que creció principalmente en Alberta, reconoció que los habitantes de Alberta a menudo se han sentido menospreciados por Ottawa.

Alberta vota por seguir formando parte de Canadá y rechaza la independencia