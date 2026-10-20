Productores de Ocampo comparten técnicas para cultivar huertos ecológicos

El Tercer Intercambio de Experiencias de Huertos Ecológicos reunió conocimientos del campo y de las aulas para fortalecer la producción sustentable de alimentos y el cuidado de los recursos naturales.

OCAMPO, COAH.- Productores rurales y estudiantes de Ingeniería Ambiental compartieron técnicas para controlar plagas, preparar bioinsumos y manejar huertos ecológicos durante un encuentro en Jaboncillos Grande, comunidad del municipio de Ocampo , Coahuila.

La actividad fue organizada por las Áreas de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen y Ocampo, pertenecientes a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Participaron estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Múzquiz, quienes presentaron los temas “Control de plagas y enfermedades” y “Preparación de bioinsumos”, orientados al manejo responsable de los cultivos.

Los universitarios estuvieron acompañados por los docentes Carla Nathali Gutiérrez Alonso y Huberto Sandoval Rodas. Su intervención permitió compartir herramientas técnicas con personas que mantienen huertos y conocen las condiciones de producción de sus comunidades.

El aprendizaje también partió de los productores. Durante la jornada expusieron experiencias relacionadas con la lombricomposta y los huertos biointensivos, que los alumnos conocieron como parte de su acercamiento a las prácticas agrícolas locales.

La participación universitaria vinculó la formación ambiental con situaciones del trabajo rural. Los futuros ingenieros tuvieron oportunidad de contrastar sus conocimientos con la experiencia de quienes cultivan y atienden los huertos.