Pronnif califica como ‘inhumano’ abandono de recién nacido en Castaños; interpondrá denuncia

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Monclova
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    Pronnif califica como ‘inhumano’ abandono de recién nacido en Castaños; interpondrá denuncia
    El recién nacido fue localizado por vecinos de la colonia Independencia, en Castaños, y trasladado para recibir atención médica especializada. LIDIET MEXICANO

MONCLOVA, COAH.- Como un acto inhumano, indignante y totalmente reprochable calificó la subprocuradora de Pronnif en Monclova, Martha Herrera, el abandono de un bebé recién nacido, localizado dentro de una bolsa a un costado de un contenedor de basura en la colonia Independencia, en el municipio de Castaños.

La funcionaria confirmó que, ante la gravedad del caso, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia interpondrá las denuncias correspondientes por el delito de abandono de incapaz, al considerar que se puso en riesgo la vida de un menor de apenas horas de nacido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/localizan-a-bebe-recien-nacido-dentro-de-una-bolsa-junto-a-un-contenedor-de-basura-en-castanos-JB21640845

“Es un acto inhumano totalmente... lamentable e indignante”, expresó la subprocuradora, al señalar que nunca le había tocado atestiguar un caso de esta naturaleza y que no existe justificación para abandonar de esa manera a un recién nacido.

Herrera sostuvo que, aunque una mujer no desee maternar, existen alternativas legales e institucionales para proteger al menor, como las redes de apoyo, la intervención de la Procuraduría y los procesos de adopción, por lo que dejar a un bebé expuesto en la vía pública representa una acción grave y constitutiva de delito.

“Es válido no querer maternar, pero no de esta manera. Para eso existen otros medios: están las adopciones, las redes de apoyo y el acompañamiento de las instituciones”, señaló.

De acuerdo con la información proporcionada por Pronnif, el menor es un bebé varón prematuro de entre 34 y 35 semanas de gestación, que presuntamente tenía apenas unas horas de haber nacido al momento de ser localizado por vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades.

La subprocuradora explicó que, por la forma en que fue encontrado el bebé —dentro de una bolsa y junto a un contenedor—, se presume que había nacido horas antes, pues presentaba incluso restos de placenta.

Actualmente, el recién nacido permanece bajo atención médica en el área de neonatos, donde recibe valoración especializada. A pesar de su condición de prematuro, no ha sido reportado como grave.

Martha Herrera informó además que el bebé quedó a disposición de Pronnif, instancia que ya implementa las medidas de protección correspondientes para los llamados niños expósitos, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para identificar y proceder contra quien resulte responsable.

“Precisamente por eso estaremos presentando las denuncias correspondientes”, reiteró la funcionaria.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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