Proponen crear fondo municipal para apoyar a Madres Buscadoras de Monclova

La iniciativa fue presentada por el síndico de Fiscalización, Leonardo Rodríguez Cruz, quien planteó destinar entre el uno y el dos por ciento de los 84 millones de pesos contemplados para apoyos sociales, con la finalidad de crear una partida presupuestal especial para este sector.

MONCLOVA, COAH.- Un fondo económico para apoyar directamente a las Madres Buscadoras y familias de personas desaparecidas fue propuesto durante la sesión de Cabildo sobre el Presupuesto de Egresos 2027.

El recurso permitiría respaldar las labores de búsqueda que realizan los colectivos de la Región Centro, así como atender las necesidades de las familias que llevan años esperando encontrar a sus seres queridos.

Rodríguez Cruz señaló que en Monclova existen 209 familias que atraviesan por esta situación, por lo que consideró necesario establecer un apoyo económico directo que contribuya a fortalecer sus actividades.

Explicó que el colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos, de la Región Centro, recientemente fue aceptado oficialmente como colectivo estatal y se prepara para incrementar sus labores de campo, tanto en búsquedas ante mortem como post mortem.

De aprobarse la propuesta, el fondo podría contribuir a duplicar o incluso triplicar el número de operativos de búsqueda en la región, al contar con recursos destinados específicamente para estas actividades.

La intención es que la partida quede etiquetada en el presupuesto municipal antes del 31 de diciembre, para que durante 2027 los colectivos presenten sus planes de trabajo y se determine la manera en que será entregada la ayuda.

La propuesta deberá ser analizada y aprobada por el Cabildo para que el fondo pueda quedar formalmente incluido en el Presupuesto de Egresos 2027.