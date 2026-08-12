‘Que se llegue hasta las últimas consecuencias’: Empresario pide frenar huachicoleo en Monclova

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    ‘Que se llegue hasta las últimas consecuencias’: Empresario pide frenar huachicoleo en Monclova
    Gasolineros que cumplen con sus obligaciones fiscales demandan “piso parejo” frente a la competencia ilegal. LIDIET MEXICANO

Gerardo Oyervides, empresario gasolinero, pide investigar el origen del combustible asegurado y determinar si existe una red de distribución irregular

MONCLOVA, COAH.- El cierre de una gasolinera en el sector Oriente de Monclova podría ser apenas la punta del iceberg de un problema mayor, advirtió el empresario gasolinero Gerardo Oyervides, quien pidió a las autoridades federales llegar hasta el origen del combustible y determinar quiénes están detrás de su distribución.

Luego del operativo realizado durante las últimas horas en la estación ubicada sobre el bulevar San José, en Monclova, Oyervides consideró que la intervención representa un fuerte golpe para quienes pudieran estar operando fuera de la legalidad, pero también un mensaje para todo el sector.

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“Si ya tienen un dato correspondiente, que se llegue hasta las últimas consecuencias para ver de dónde proviene y a quién más se le está vendiendo”, señaló.

El empresario afirmó que los gasolineros que cumplen con sus obligaciones fiscales enfrentan una competencia complicada, debido a que deben mantener precios establecidos y absorber impuestos, costos administrativos y de operación, mientras que quienes presuntamente comercializan combustible de procedencia irregular tendrían una ventaja frente al resto.

“Nosotros lo único que pedimos es un piso parejo”, sostuvo.

Oyervides señaló que el sector actualmente atraviesa por momentos difíciles, pues los precios de la gasolina se encuentran prácticamente controlados y los empresarios tienen poco margen para incrementar sus costos al consumidor.

Por ello, consideró positivo que las autoridades estén revisando las estaciones de servicio y detectando posibles irregularidades, particularmente aquellas relacionadas con la adquisición de combustible sin la documentación correspondiente.

El empresario fue más allá y señaló que sería necesario determinar si el caso de la estación clausurada está relacionado con una estructura mayor de distribución de combustible irregular.

Aclaró que existen versiones y rumores sobre posibles vínculos con personas de otras ciudades, así como sobre una eventual red de comercialización, pero enfatizó que esta información deberá ser confirmada por las autoridades.

“Estoy seguro que poco a poco, conforme van surgiendo este tipo de golpes, seguramente vamos a estar todos en un piso parejo”, expresó.

Oyervides sostuvo que el problema afecta directamente a los empresarios que trabajan legalmente, pero también representa un impacto para las finanzas del país cuando se comercializa producto sin cubrir los impuestos correspondientes.

Consideró que si se logra reducir la venta de combustible ilegal y las fugas dentro de la cadena de distribución, podrían generarse mejores condiciones para quienes cumplen con la ley y para los propios consumidores.

Finalmente, respaldó la intervención de las autoridades y señaló que este tipo de operativos deben continuar para evitar que quienes trabajan fuera de la legalidad mantengan una ventaja sobre los empresarios que sí cumplen con todas sus obligaciones.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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