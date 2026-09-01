Queda menor encerrado por accidente dentro de una camioneta en Monclova, Coahuila
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El niño, de aproximadamente dos años, permaneció dentro de la unidad mientras se resolvía la situación
MONCLOVA, COAH.- Un menor de aproximadamente dos años quedó accidentalmente dentro de una camioneta luego de que las llaves fueran dejadas en el interior de la unidad, en un hecho registrado el mediodía de este martes en la colonia El Chamizal, en Monclova, Coahuila.
El incidente ocurrió sobre la calle Guanajuato, en las inmediaciones de una escuela primaria, donde la situación fue advertida por personas que se encontraban en el sector.
De acuerdo con los reportes disponibles, la madre del menor había dejado las llaves dentro del vehículo, por lo que las puertas quedaron aseguradas mientras el niño permanecía en el interior.
Una circunstancia que contribuyó a mantener al menor en condiciones adecuadas fue que el aire acondicionado de la camioneta permanecía encendido, por lo que el interior de la unidad continuó climatizado mientras se atendía el incidente.
Hasta el momento no se ha precisado públicamente cuánto tiempo permaneció el niño dentro del vehículo ni se ha establecido con claridad qué corporación o personas realizaron la apertura de la unidad.
El menor no habría presentado consecuencias graves derivadas del incidente, de acuerdo con la información conocida hasta ahora.
El caso vuelve a llamar la atención sobre las precauciones que deben adoptarse al transportar a menores, particularmente al descender de un vehículo, verificar las cerraduras y conservar las llaves en todo momento.
Las autoridades de seguridad y protección civil han señalado en distintas ocasiones que dejar a menores solos dentro de vehículos representa un riesgo, especialmente durante temporadas de altas temperaturas, debido a que la temperatura al interior puede incrementarse rápidamente aun cuando el automóvil se encuentre estacionado por pocos minutos.