‘Quien quiera entrar a Coahuila se va a topar con pared’: Sergio Sisbeles

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    ‘Quien quiera entrar a Coahuila se va a topar con pared’: Sergio Sisbeles
    El subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles, aseguró que los delincuentes que pretendan ingresar a Coahuila “se van a topar con pared”. LIDIET MEXICANO

Tras el enfrentamiento en Candela, Coahuila refuerza la vigilancia en sus límites estatales para impedir el ingreso de grupos criminales

MONCLOVA, COAH.- Luego del enfrentamiento armado registrado durante la madrugada de este martes en Candela, que dejó como saldo dos civiles abatidos y un elemento de la Policía Estatal fallecido, continúa la vigilancia permanente en las zonas limítrofes de Coahuila con otras entidades federativas.

Así lo declaró el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, al destacar que las diversas corporaciones de seguridad mantienen una coordinación constante en las brechas y caminos que conectan a Coahuila con estados como Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, ante el riesgo de ingreso de grupos criminales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/muere-policia-estatal-tras-enfrentamiento-en-candela-gobernador-externa-sus-condolencias-OE23052084

Explicó que los operativos preventivos se mantienen de manera cotidiana en estas zonas, con participación de las fuerzas estatales y municipales, así como del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina.

Sisbeles Alvarado lamentó el fallecimiento del elemento estatal durante el enfrentamiento y reconoció el valor de los policías que diariamente arriesgan su vida para mantener la seguridad de los coahuilenses.

Aseguró que, pese a los hechos registrados en Candela, la vigilancia no se ha relajado y se mantiene especial atención en los municipios fronterizos.

$!Corporaciones de seguridad mantienen operativos permanentes en brechas y caminos de las zonas limítrofes de Coahuila.
Corporaciones de seguridad mantienen operativos permanentes en brechas y caminos de las zonas limítrofes de Coahuila. CORTESÍA

“Todo aquel delincuente que quiera entrar a nuestra entidad se va a topar con pared”, afirmó.

El funcionario destacó, además, que se continúa trabajando en el fortalecimiento de las corporaciones policiales y en el incremento del número de elementos para ampliar la capacidad operativa en la Región Centro-Desierto.

Finalmente, aseguró que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas es mantener una estrategia coordinada y firme en materia de seguridad, con el objetivo de preservar la paz y tranquilidad de los coahuilenses.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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