‘Quien quiera entrar a Coahuila se va a topar con pared’: Sergio Sisbeles

MONCLOVA, COAH.- Luego del enfrentamiento armado registrado durante la madrugada de este martes en Candela, que dejó como saldo dos civiles abatidos y un elemento de la Policía Estatal fallecido, continúa la vigilancia permanente en las zonas limítrofes de Coahuila con otras entidades federativas. Así lo declaró el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, al destacar que las diversas corporaciones de seguridad mantienen una coordinación constante en las brechas y caminos que conectan a Coahuila con estados como Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, ante el riesgo de ingreso de grupos criminales.

Explicó que los operativos preventivos se mantienen de manera cotidiana en estas zonas, con participación de las fuerzas estatales y municipales, así como del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina. Sisbeles Alvarado lamentó el fallecimiento del elemento estatal durante el enfrentamiento y reconoció el valor de los policías que diariamente arriesgan su vida para mantener la seguridad de los coahuilenses. Aseguró que, pese a los hechos registrados en Candela, la vigilancia no se ha relajado y se mantiene especial atención en los municipios fronterizos.

“Todo aquel delincuente que quiera entrar a nuestra entidad se va a topar con pared”, afirmó. El funcionario destacó, además, que se continúa trabajando en el fortalecimiento de las corporaciones policiales y en el incremento del número de elementos para ampliar la capacidad operativa en la Región Centro-Desierto. Finalmente, aseguró que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas es mantener una estrategia coordinada y firme en materia de seguridad, con el objetivo de preservar la paz y tranquilidad de los coahuilenses.