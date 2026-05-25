SEDU: Se activaron protocolos en accidente que dejó sin vida a alumno en kínder de Monclova

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    SEDU: Se activaron protocolos en accidente que dejó sin vida a alumno en kínder de Monclova
    Autoridades estatales y agentes ministeriales realizaron diligencias en el área de juegos del plantel tras el fallecimiento del menor. LIDIET MEXICANO

La dependencia estatal informó que también brindará acompañamiento emocional y apoyo psicosocial a familiares, estudiantes y personal del plantel

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Educación de Coahuila informó que activó los protocolos de actuación tras el accidente en el que perdió la vida un menor dentro del jardín de niños María Helena Chanes, hecho que ha causado consternación entre la comunidad educativa y padres de familia de la Región Centro.

A través de un comunicado oficial, la dependencia estatal señaló que desde el primer momento se brindó atención a la situación y se mantuvo coordinación con las autoridades competentes para dar seguimiento puntual al caso ocurrido dentro de la institución educativa.

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El accidente ocurrió cuando el pequeño Ian Gael Hernández, de seis años y habitante de la colonia Cañada, presuntamente jugaba en el área de columpios del plantel. De acuerdo con los primeros reportes, una parte de la estructura habría cedido, provocando que el menor cayera y sufriera un fuerte golpe en la cabeza.

Tras lo sucedido, familiares trasladaron al niño de emergencia al Hospital Amparo Pape; sin embargo, llegó sin signos vitales, causando dolor e indignación entre familiares y ciudadanos.

La Secretaría de Educación detalló que, además de la activación de protocolos, se implementarán acciones de acompañamiento emocional y apoyo psicosocial dirigidas a la familia del menor, estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo afectado tras la tragedia.

Mientras tanto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al jardín de niños para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias en el área de juegos, misma que permaneció acordonada mientras se desarrollaban las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

La dependencia estatal expresó su solidaridad con la familia de Ian Gael y reiteró que, por respeto a la privacidad de los afectados y en atención al interés superior de la niñez, no se proporcionarán mayores detalles sobre el caso.

Finalmente, la Secretaría de Educación aseguró que continuará actuando con responsabilidad, sensibilidad y cercanía ante situaciones que impactan a la comunidad escolar.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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