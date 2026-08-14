Rally Coahuila 1000 llegará este sábado a Monclova

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    Rally Coahuila 1000 llegará este sábado a Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal (segundo de izquierda a derecha) acompañó al gobernador Manolo Jiménez durante el arranque del Rally Coahuila 1000 en Torreón. CORTESÍA

La competencia recorrerá Torreón y Cuatro Ciénegas antes de concluir en la ciudad acerera, donde se recibirá a los participantes

MONCLOVA, COAH.- El Rally Coahuila 1000 2026 llegará este sábado 15 de agosto a Monclova, ciudad que por segundo año consecutivo será sede de la meta de esta competencia de automovilismo y aventura.

El alcalde Carlos Villarreal acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas durante la bienvenida y el arranque del Rally, realizado en Torreón, donde se dio inicio al recorrido que reunirá a más de 400 participantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/coahuila-1000-registra-aumento-de-mas-del-50-en-participantes-y-acompanantes-impulsa-el-turismo-en-torreon-video-LL22838614

Organizado por la Cámara de Comercio de Torreón, el evento se desarrolla del 13 al 15 de agosto y contempla un recorrido por distintas regiones de Coahuila. La ruta comenzó en Torreón, continuará por Cuatro Ciénegas y concluirá este sábado en Monclova.

$!El Rally Coahuila 1000 recorrerá Torreón y Cuatro Ciénegas antes de llegar este sábado a Monclova.
El Rally Coahuila 1000 recorrerá Torreón y Cuatro Ciénegas antes de llegar este sábado a Monclova. CORTESÍA

La competencia cuenta con las modalidades de rally y ruta turística, y se ha consolidado como uno de los eventos de automovilismo y aventura de mayor relevancia en el país, además de representar una plataforma para promover los atractivos turísticos de las diferentes regiones del estado.

MONCLOVA RECIBIRÁ A LOS PARTICIPANTES

La llegada de la competencia a Monclova forma parte del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo de Coahuila, encabezada por Cristina Amezcua, para atraer eventos de gran convocatoria que contribuyan a la promoción de la ciudad y generen actividad económica.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la presencia del Rally puede beneficiar a hoteles, restaurantes y comercios locales, además de ofrecer una oportunidad para proyectar a Monclova como sede de eventos de alcance nacional.

$!Monclova será por segundo año consecutivo sede de la meta de la competencia.
Monclova será por segundo año consecutivo sede de la meta de la competencia. CORTESÍA

Carlos Villarreal destacó que recibir nuevamente la meta representa una oportunidad para mostrar la capacidad de la ciudad para albergar competencias de esta magnitud.

“Nos da mucho gusto que Monclova vuelva a ser parte de este gran evento y que, por segundo año consecutivo, nuestra ciudad sea sede de la meta. Estamos trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, con los municipios y con los organizadores para seguir impulsando eventos que atraigan visitantes, fortalezcan nuestra economía y proyecten a Monclova y a Coahuila a nivel nacional”, señaló.

El Gobierno Municipal señaló que mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado, el sector empresarial y los organizadores para impulsar la realización de competencias y actividades que atraigan visitantes y generen movimiento económico en la ciudad.

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