Coahuila 1000 registra aumento de más del 50% en participantes y acompañantes; impulsa el turismo en Torreón (video)

TORREÓN, COAH.- Con el banderazo de salida a decenas de competidores provenientes de diversos puntos de México y el extranjero, se puso en marcha la Coahuila 1000 en su edición 2026, uno de los certámenes deportivos y de aventura más representativos de la entidad. Al respecto, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, subrayó la consolidación que ha alcanzado esta justa todoterreno. Enfatizó que el clima de paz y seguridad que prevalece en el estado ha sido pieza clave para respaldar su expansión y permanencia año tras año.

El munícipe recordó que suma ya una década integrándose a la caravana turística, una travesía que —según expresó— no solo permite apreciar la biodiversidad y los paisajes del semidesierto, sino que además posiciona a Torreón y a las distintas regiones coahuilenses en el radar de los visitantes. Con base en cifras de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón, Riquelme Solís dio a conocer que este año se registró un repunte superior al 50 por ciento en la afluencia de corredores y acompañantes. Señaló que esto se traducirá en un flujo de recursos significativo para los municipios que integran la ruta, entre ellos Torreón, Cuatro Ciénegas y Monclova.

Asimismo, puntualizó que el impacto favorable no se limita a los sectores hotelero, restaurantero y de servicios, sino que también proyecta a Coahuila dentro y fuera del país como un destino confiable, con la capacidad logística y las condiciones de seguridad necesarias para albergar eventos de esta magnitud. El edil agregó que el restablecimiento de este tipo de actividades tras el periodo de pandemia ha mostrado un ritmo constante y ascendente, al convocar actualmente a un número cada vez mayor de entusiastas provenientes de distintas entidades del país y del extranjero.

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Para concluir, Riquelme Solís confirmó que seguirá formando parte del recorrido recreativo, al cual definió como una de sus grandes aficiones. Destacó que representa una oportunidad de convivencia y una ventana para admirar la riqueza natural que, desde su perspectiva, distingue al territorio estatal.