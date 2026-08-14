Coahuila 1000 registra aumento de más del 50% en participantes y acompañantes; impulsa el turismo en Torreón (video)

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    Coahuila 1000 registra aumento de más del 50% en participantes y acompañantes; impulsa el turismo en Torreón (video)
    Decenas de competidores iniciaron desde Torreón el recorrido de la Coahuila 1000 por distintas regiones de la entidad. SANDRA GÓMEZ

Según cifras de Canaco Torreón citadas por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el crecimiento en la afluencia favorecerá la actividad económica en los municipios que integran la ruta

TORREÓN, COAH.- Con el banderazo de salida a decenas de competidores provenientes de diversos puntos de México y el extranjero, se puso en marcha la Coahuila 1000 en su edición 2026, uno de los certámenes deportivos y de aventura más representativos de la entidad.

Al respecto, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, subrayó la consolidación que ha alcanzado esta justa todoterreno. Enfatizó que el clima de paz y seguridad que prevalece en el estado ha sido pieza clave para respaldar su expansión y permanencia año tras año.

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El munícipe recordó que suma ya una década integrándose a la caravana turística, una travesía que —según expresó— no solo permite apreciar la biodiversidad y los paisajes del semidesierto, sino que además posiciona a Torreón y a las distintas regiones coahuilenses en el radar de los visitantes.

Con base en cifras de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón, Riquelme Solís dio a conocer que este año se registró un repunte superior al 50 por ciento en la afluencia de corredores y acompañantes. Señaló que esto se traducirá en un flujo de recursos significativo para los municipios que integran la ruta, entre ellos Torreón, Cuatro Ciénegas y Monclova.

$!Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el crecimiento registrado en la participación de la Coahuila 1000 durante su edición 2026.
Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el crecimiento registrado en la participación de la Coahuila 1000 durante su edición 2026. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, puntualizó que el impacto favorable no se limita a los sectores hotelero, restaurantero y de servicios, sino que también proyecta a Coahuila dentro y fuera del país como un destino confiable, con la capacidad logística y las condiciones de seguridad necesarias para albergar eventos de esta magnitud.

El edil agregó que el restablecimiento de este tipo de actividades tras el periodo de pandemia ha mostrado un ritmo constante y ascendente, al convocar actualmente a un número cada vez mayor de entusiastas provenientes de distintas entidades del país y del extranjero.

Para concluir, Riquelme Solís confirmó que seguirá formando parte del recorrido recreativo, al cual definió como una de sus grandes aficiones. Destacó que representa una oportunidad de convivencia y una ventana para admirar la riqueza natural que, desde su perspectiva, distingue al territorio estatal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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