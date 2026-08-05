De paso olvidado a espacio digno; entrega Carlos Villarreal escalinata de más de 2 mdp en la colonia Guerrero, en Monclova

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Monclova
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    De paso olvidado a espacio digno; entrega Carlos Villarreal escalinata de más de 2 mdp en la colonia Guerrero, en Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal encabezado la inauguración de la obra tan esperada por cientos de monclovenses. LIDIET MEXICANO

Además de mejorar la imagen del sector, favorece la movilidad de cientos de personas que a diario transitan por el lugar

MONCLOVA, COAH.- Un acceso que durante años permaneció en el abandono y que diariamente era utilizado entre tierra y desniveles por cientos de personas, fue transformado en una moderna escalinata con iluminación, áreas de descanso y concreto estampado, gracias a una inversión superior a los 2 millones de pesos realizada por el Gobierno Municipal de Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de la obra en la Plaza Mirador de la colonia Guerrero, proyecto que conecta la parte alta y baja del sector y mejora la movilidad de estudiantes, trabajadores, adultos mayores y familias que recorren este paso todos los días.

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La nueva infraestructura no solo cambió la imagen del lugar, sino que convirtió un sendero improvisado en un espacio seguro y funcional, equipado con alumbrado público, bancas y acabados que brindan mayor comodidad a los peatones.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, informó que los trabajos incluyeron limpieza, excavación, nivelación, construcción de concreto estampado, cordones, dentejón, pintura y la instalación de 10 arbotantes y 3 bancas metálicas, creando un entorno más ordenado y accesible.

$!El lugar fue transformado en un sitio de convivencia y esparcimiento.
El lugar fue transformado en un sitio de convivencia y esparcimiento. LIDIET MEXICANO

Durante el evento, vecinos destacaron que esta obra era una petición de muchos años, ya que representa un beneficio directo para quienes diariamente se trasladan hacia escuelas, comercios y vialidades principales.

Carlos Villarreal señaló que este proyecto forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, mediante el cual se continúa impulsando infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad para elevar la calidad de vida de las familias monclovenses.

Con esta obra, la colonia Guerrero deja atrás un punto de difícil acceso y suma un espacio renovado que fortalece la seguridad y la conectividad para sus habitantes.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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