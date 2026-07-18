Realizan en Monclova 452 trabajos de mantenimiento urbano

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    Realizan en Monclova 452 trabajos de mantenimiento urbano
    Los recientes trabajos de mantenimiento vial en Monclova han abarcado una superficie de mil 381 metros cuadrados de pavimentación. CORTESÍA

Equipos municipales han reparado 279 baches, intervenido en 119 puntos de alumbrado y recolectado casi 26 toneladas de basura en los últimos días

MONCLOVA, COAH.- Un total de 452 trabajos de mantenimiento urbano fueron realizados en Monclova del 10 al 16 de julio, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Servicios Primarios.

La mayor parte de las intervenciones correspondió a la reparación de 279 baches y la atención de 54 afectaciones relacionadas con trabajos de Simas, con una cobertura de mil 381.53 metros cuadrados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/reparan-en-monclova-414-baches-y-retiran-95-toneladas-de-cacharros-en-una-semana-LB22103877

Para estas labores se utilizaron 63 metros cúbicos de material asfáltico y mil 764 litros de liga para asfalto. También fueron retiradas siete toneladas de sedimentos y escombro.

En alumbrado público se llevaron a cabo 119 intervenciones, entre ellas 70 atenciones derivadas de solicitudes ciudadanas, la sustitución de 24 luminarias LED y la rehabilitación de 16 circuitos.

El balance también incluye seis trabajos en áreas deportivas y plazas, así como tres acciones relacionadas con afectaciones provocadas por tormentas.

Además, las cuadrillas municipales recolectaron 25.7 toneladas de cacharros y residuos en sectores de las colonias Miravalle, Del Río, La Ribera y San Francisco.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/entregan-pavimentacion-de-la-calle-10-en-la-colonia-calderon-de-monclova-EE22043623

“Estamos trabajando de manera permanente en todos los sectores de Monclova, atendiendo desde el bacheo y el alumbrado público hasta las acciones de limpieza y descacharrización. La prioridad es mantener una ciudad en mejores condiciones y responder a las necesidades de las familias”, señaló Carlos Villarreal, alcalde de Monclova.

Con estas acciones, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y las distintas áreas municipales para fortalecer las acciones de mantenimiento, limpieza y atención ciudadana en todos los sectores de capital acerera.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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