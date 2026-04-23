Realizan operativos mochila en escuelas de Monclova; no detectan riesgos

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Monclova
/ 23 abril 2026
    Realizan operativos mochila en escuelas de Monclova; no detectan riesgos
    El regidor Eleuterio López señaló que la Policía Municipal participa como testigo en los operativos mochila realizados en escuelas de Monclova. LIDIET MEXICANO

Tras reportes de supuestos atentados en planteles de la ciudad y en otros estados, autoridades han realizado tres revisiones a solicitud de directivos; no se han encontrado objetos peligrosos

El regidor de Seguridad Pública en Monclova, Eleuterio López, informó que hasta el momento la Policía Municipal ha llevado a cabo tres operativos mochila en distintas instituciones educativas del municipio. Estas acciones forman parte de medidas preventivas solicitadas directamente por directivos de los planteles.

Detalló que las revisiones se han realizado principalmente en escuelas secundarias y en un colegio. La participación de los elementos de Seguridad Pública se limita a fungir como testigos durante el proceso. Esto, con el objetivo de garantizar transparencia y respeto a los derechos de los estudiantes.

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“Lo hacemos de manera cotidiana y abierta, siempre a la disponibilidad de ellos cada vez que lo soliciten nuestras corporaciones”, expresó. Subrayó que son los propios docentes y el personal administrativo quienes se encargan de revisar las pertenencias de los alumnos.

Asimismo, indicó que existe coordinación con autoridades estatales para homologar criterios en la aplicación de estas medidas en los planteles educativos.

En cuanto a los resultados, destacó que en ninguno de los operativos se han encontrado objetos peligrosos o sustancias que representen un riesgo para la comunidad escolar. Consideró que esto es un indicador positivo.

No obstante, enfatizó que la principal labor de prevención debe comenzar en el hogar. Señaló que es fundamental la supervisión constante por parte de los padres de familia.

Finalmente, el Ayuntamiento reiteró que estos operativos continuarán aplicándose en escuelas públicas y privadas que así lo soliciten, siempre con la anuencia de la Secretaría de Educación.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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