Reconocen a Eugenio Williamson por su liderazgo en la CMIC Monclova

MONCLOVA, COAH.- En una ceremonia llena de reconocimiento y gratitud, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Monclova develó la fotografía del ingeniero Eugenio Williamson Yribarren en el Muro de Expresidentes, como homenaje a su liderazgo al frente del organismo durante el periodo 2022–2024.

El acto fue encabezado por el actual presidente, Humberto Prado Montemayor, quien destacó la entrega y compromiso de Williamson con el gremio constructor.

TE PUEDE INTERESAR: Acercar la ciencia y tecnología a las infancias es clave para despertar vocaciones profesionales: Coecyt

“Ser presidente de la CMIC es un apostolado, una labor que se hace por convicción y sin remuneración. En ocasiones incluso ponemos de nuestro propio dinero para que la Cámara siga funcionando”, expresó.

Prado reconoció los logros de Williamson, especialmente su capacidad para fortalecer la membresía del organismo, que durante su gestión alcanzó más de 105 empresas afiliadas, cifra récord para la delegación. “El ingeniero dejó la vara muy alta; su trabajo inspira a seguir fortaleciendo esta institución”, añadió.

Durante su intervención, Eugenio Williamson habló con franqueza sobre los desafíos que enfrentó su administración, particularmente el impacto económico del cierre de Altos Hornos de México (AHMSA). Con tono crítico, llamó a los empresarios y ciudadanos a no permanecer indiferentes ante los problemas de la región.

“Nos tocó vivir el tambaleo y cierre de AHMSA, y vimos cómo fuimos indiferentes ante los gobiernos. A Monclova le hace falta liderazgo, nos hace falta alzar la voz”, subrayó.

El exdirigente también exhortó a fortalecer la diversificación industrial y el aprovechamiento del gas natural en la Cuenca de Burgos, como alternativas para reactivar la economía local.

Tanto Prado como Williamson coincidieron en que la unión del sector productivo es esencial para el progreso. “Ser presidente también es abrir la boca cuando se tiene que abrir. Debemos decir la verdad ante lo que está pasando”, puntualizó Prado.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: avanza liquidación de AHMSA con respaldo del Gobierno estatal

Williamson cerró con un mensaje de unidad: “Uno solo no es nadie. Somos fuertes cuando somos muchos; solos no somos nada.”

La develación de su fotografía no solo simbolizó el cierre de un ciclo, sino una invitación a mirar hacia adelante con liderazgo, unión y compromiso por Monclova y la Región Centro.