Refuerza Ciudad Frontera apoyos preventivos ante la onda gélida

Monclova
/ 26 enero 2026
    Refuerza Ciudad Frontera apoyos preventivos ante la onda gélida
    Vecinos de Morelos y San Cristóbal recibieron apoyos directos. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Gobierno municipal intensifica recorridos en colonias Morelos y San Cristóbal para atender a familias vulnerables

FRONTERA, COAH.- Ante el descenso de temperaturas registrado en los últimos días, el Gobierno Municipal de Frontera intensificó recorridos preventivos en distintos sectores de la ciudad para garantizar que los apoyos lleguen de manera oportuna a las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

Las acciones se concentraron principalmente en las colonias Morelos y San Cristóbal, donde se entregaron alimentos, bebidas calientes y colchas, como parte de las medidas preventivas implementadas para mitigar los efectos de la onda gélida.

Personal municipal entregó colchas y alimentos calientes durante los recorridos preventivos.
Personal municipal entregó colchas y alimentos calientes durante los recorridos preventivos. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Durante los recorridos estuvo presente la alcaldesa Sara Irma Pérez, quien acompañó al personal municipal para constatar directamente la atención que se brinda a la población y supervisar las acciones emprendidas para proteger la salud y seguridad de las familias.

En estas labores participó personal del DIF Frontera, encabezado por su directora Karen Cadena, así como áreas municipales de Salud, Protección Civil, Obras Públicas, Ecología y el programa Mejora Coahuila, que trabajaron de manera coordinada para atender necesidades detectadas en campo.

El director de Salud Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija, informó que se mantuvo vigilancia médica durante la jornada, mientras que el médico del DIF Municipal, José Luis Martínez Pérez, realizó consultas y entregó medicamento a personas que así lo requirieron.

Por su parte, Protección Civil apoyó con la entrega de hule en viviendas que presentaban condiciones de riesgo, reforzando la protección ante las bajas temperaturas. Otras dependencias atendieron reportes relacionados con el estado de las viviendas y el entorno urbano.

Sara Irma Pérez encabezó recorridos para constatar la atención a la población ante el frío.
Sara Irma Pérez encabezó recorridos para constatar la atención a la población ante el frío. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Autoridades municipales señalaron que no se registraron contingencias mayores y adelantaron que este tipo de recorridos preventivos continuarán en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de proteger a la población durante la temporada invernal.

