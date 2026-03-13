UAdeC convoca a Veranos de Investigación 2026 para estudiantes del área de la salud

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva y en colaboración con la organización BeTrep de la Ciudad de México, lanzó la convocatoria para participar en el Verano de Investigación 2026, dirigido a alumnado activo de áreas médicas y disciplinas afines.

La iniciativa busca fortalecer las habilidades en investigación científica, además de abrir oportunidades para colaborar en proyectos con especialistas reconocidos y generar publicaciones en revistas académicas junto a integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

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Las y los participantes podrán integrarse a equipos de trabajo en hospitales, organizaciones o centros especializados, lo que permitirá enriquecer su formación profesional y ampliar su experiencia académica.

REGISTRO Y LÍNEAS DE TRABAJO

La comunidad interesada tiene hasta el 20 de marzo de 2026 para completar su registro. Entre los requisitos se encuentran: ser estudiante activo, contar con seguro médico vigente, presentar carta de intención, tener disponibilidad de tiempo durante ocho semanas a partir de junio y cubrir la inversión correspondiente.

Entre las principales líneas de trabajo se encuentran innovación médica y tecnología aplicada, cirugía reconstructiva, medicina regenerativa, trasplantes, enfermedad renal, donación de órganos y educación clínica.

Asimismo, el programa contempla diversos protocolos científicos relacionados con el procesamiento de señales biológicas, análisis de tumores mamarios, caracterización de cannabinoides, microcirugía, mucormicosis, trasplantes hepáticos y simulación anatómica para ultrasonido endoscópico, entre otros temas.

El proceso formativo se divide en tres etapas: dos meses de preparación virtual intensiva, un mes de estancia presencial y posteriormente un seguimiento de nueve meses en modalidad virtual enfocado en la elaboración y publicación de resultados científicos.

EXPERIENCIAS QUE IMPULSAN VOCACIONES

El programa contempla una inversión de 37 mil 500 pesos más IVA, que incluye hospedaje, acceso al Diplomado de Investigación Científica de Alto Impacto, cursos especializados y traslados desde y hacia el aeropuerto durante la estancia.

Este tipo de experiencias ha permitido que estudiantes de la institución participen en proyectos de alto nivel en instituciones del país. Un ejemplo es Joana Yamel López Sánchez, egresada de la Escuela de Medicina Unidad Norte, quien formó parte del Verano de Investigación 2022 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Durante su participación colaboró en investigaciones sobre alotrasplantes de tejidos vascularizados compuestos, además de realizar rotaciones clínicas en el Departamento de Cirugía Plástica del hospital.