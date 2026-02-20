Monclova, lista para recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum en una visita clave para la región

MONCLOVA, COAH.- En medio de una agenda estratégica para la región Centro-Desierto, Monclova se declara lista para recibir este sábado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en una visita que consolida la coordinación entre la Federación y el Gobierno de Coahuila para seguir impulsando proyectos prioritarios.

Así lo dio a conocer el subsecretario de Gobierno en la región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, quien destacó que esta gira presidencial es reflejo de la relación institucional que ha construido el gobernador Manolo Jiménez Salinas con el Gobierno Federal, generando resultados concretos para la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’

Señaló que esta coordinación ha permitido avanzar en programas y estrategias que atienden necesidades en salud, educación, seguridad pública y desarrollo social, llegando a colonias, barrios y comunidades ejidales a través de acciones integrales como el plan Mejora Coahuila.

Durante la visita, se contempla el arranque de acciones relacionadas con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, proyecto trabajado previamente entre Federación, Estado y el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, con el objetivo de beneficiar a quienes más lo requieren.

Sisbeles Alvarado subrayó que la presencia de la presidenta representa también una muestra de respaldo político hacia la región, especialmente en un momento relevante para su desarrollo económico y social, destacando que el gobernador ha sido un puente clave para gestionar apoyos y mantener una relación de respeto y trabajo conjunto con la Federación.

En materia de logística, informó que ya se encuentra en la ciudad parte del convoy de seguridad presidencial y que se sigue un protocolo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para garantizar que la visita se desarrolle en orden y con seguridad.

Finalmente, el subsecretario destacó que la presidenta ha mostrado respaldo al proceso del concurso mercantil de Altos Hornos de México, lo que ha permitido avanzar en el impulso jurídico necesario para destrabar el caso, por lo que se espera que en breve se dé una solución definitiva al conflicto de la empresa, un tema prioritario para la economía de Monclova y toda la región Centro de Coahuila.