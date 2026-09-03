Refuerzan preparación de policías municipales en Monclova

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    Refuerzan preparación de policías municipales en Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal encabezó la revisión de los elementos de la Policía Municipal de Monclova. CORTESÍA

Revisan condiciones operativas y fortalecen coordinación institucional para mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades ciudadanas

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó el pase de lista en la Comandancia Municipal de Policía, donde se revisaron las condiciones operativas de la corporación y se destacó la importancia de mantener la capacitación y profesionalización de los elementos.

Durante la actividad, el Edil señaló que la seguridad requiere una preparación constante y una comunicación permanente entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de detectar áreas de oportunidad y mejorar la atención a la ciudadanía.

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Villarreal indicó que su administración mantiene acciones de capacitación y profesionalización, además de inversiones en equipamiento e infraestructura para generar mejores condiciones de trabajo para los elementos policiacos.

$!Autoridades municipales destacaron la importancia de mantener la capacitación y profesionalización de los agentes.
Autoridades municipales destacaron la importancia de mantener la capacitación y profesionalización de los agentes. CORTESÍA

COORDINACIÓN PARA FORTALECER LA SEGURIDAD

El Alcalde destacó que estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado, dentro del Modelo Coahuilense que contempla entre sus prioridades la prevención, la profesionalización de las corporaciones y el trabajo conjunto entre instituciones.

“Estamos trabajando todos los días para que nuestros policías tengan la capacitación, las herramientas y las condiciones necesarias para hacer mejor su trabajo. Vamos a seguir fortaleciendo la coordinación y la preparación de nuestra corporación, porque la seguridad de las familias de Monclova es una prioridad”, señaló.

$!El Municipio mantiene acciones conjuntas con el Gobierno del Estado para fortalecer las tareas de seguridad.
El Municipio mantiene acciones conjuntas con el Gobierno del Estado para fortalecer las tareas de seguridad. CORTESÍA

El Gobierno Municipal informó que continuará trabajando con las autoridades estatales y los tres órdenes de gobierno para sumar recursos y capacidades en materia de seguridad, con el objetivo de contar con una corporación preparada y cercana a la población.

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