Ajustan mandos en la Policía de Saltillo; alistan incorporación al Infonavit y nuevos agrupamientos (video)

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció importantes reestructuraciones en los mandos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destacando el regreso del comandante Jordan Espino como director de la Policía Municipal, mientras que el comandante Simón Pérez asumirá el mando de la Región Sureste. COORDINACIÓN OPERATIVA Sobre los movimientos en la corporación, el Edil señaló que se busca apretar tuercas y fortalecer la cercanía con la ciudadanía mediante los distintos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad. “Lo que vamos a hacer esque el comandante Jordan Espino regresa como director de la Policía Municipal a Saltillo y el comandante Simón Pérez se integra a lo que es la Región Sureste en general”, explicó Javier Díaz González.

SEGURIDAD PATRIMONIAL PARA ELEMENTOS En materia de prestaciones laborales, la administración municipal destinará un presupuesto superior a los 28 millones de pesos anuales para dar de alta en el Infonavit a mil 466 elementos policiacos. “Estamos hablando de más de 28 millones de pesos anuales que el Municipio de Saltillo va a tener que destinar para poder garantizar esta prestación... le da la posibilidad a nuestros elementos de las y los policías a poder buscar una tranquilidad en el tema patrimonial”, afirmó. INFANCIA SEGURA Y EQUIPO ANTIDRONES Asimismo, el Alcalde confirmó la creación del nuevo agrupamiento “Infancia Segura”, el cual se sumará al reforzamiento del agrupamiento Violeta y a la incorporación de 100 nuevos cadetes a la corporación local. En infraestructura táctica, adelantó la llegada de armamento y la implementación de tecnología de vanguardia para la protección fronteriza en las comunidades rurales colindantes con el estado de Zacatecas.

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“Está pendiente la incorporación del equipo antidrones, que nos da la posibilidad, sobre todo en la franja fronteriza con el estado vecino de Zacatecas, en las comunidades rurales, de estar muy al pendiente por si llegan a haber drones de Zacatecas hacia acá”, detalló. Por último, Díaz González abordó su reciente gira de trabajo por Texas, destacando el fortalecimiento de lazos económicos, turísticos y de seguridad con el alcalde de McAllen, Javier Villalobos, y empresarios de la región. “Este acercamiento con McAllen va a traer un gran beneficio en el tema económico, en el tema académico, pero también en el tema cultural con nuestro municipio”, concluyó el Munícipe.

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